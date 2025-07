6 юли: Гениално откритие и жестоко политическо убийство

Н а 6 юли 1885 г. Луи Пастьор прави първата ваксинация на човек със създадената от него ваксина срещу бяс. С нея той спасява живота на 9-годишния елзасец Жозеф Майстер, ухапан от бясно куче. Това е направено с известен личен риск за Пастьор, тъй като той не е бил лицензиран лекар и е можел да бъде преследван за лечението на момчето.

След консултация с лекари, той решава да продължи с лечението. В продължение на 11 дни Майстер получава 13 ваксинации, като всяка от тях използва вируси, отслабени за по-кратък период от време. Три месеца по-късно той преглежда Майстер и установява, че е в добро здраве.

Пастьор е приветстван като герой и съдебният въпрос не е разгледан.

Лабораторията на Пастьор произвежда първата ваксина срещу бяс, използвайки метод, разработен от неговия асистент Ру, който включва отглеждане на вируса в зайци и след това отслабването му чрез изсушаване на засегнатата нервна тъкан. Ваксината срещу бяс първоначално е създадена от Емил Ру, френски лекар и колега на Пастьор, който е произвел нежива ваксина, използвайки този метод. Ваксината е била тествана върху 50 кучета преди първото ѝ изпитване върху хора.

