„Реката на смъртта“ разкрива масов гроб на хиляди динозаври

С крит под склоновете на буйна гора в канадската провинция Алберта се намира масов гроб в огромен мащаб. Телата на хиляди динозаври са там, убити в един миг по време на ден на пълно опустошение, предаде ВВС.

В наши дни група палеонтолози работят в местността Пайпстоун Крийк – наричана още „Реката на смъртта“ – в опит да разгадаят енигмата от преди 72 милиона години: какво е причинило масовата смърт на това праисторическо стадо?

Разкопките започват – "палео злато" под камъка

Отговорът на тази загадка изисква прилагането на доста сила – с мощни удари професор Емили Бамфорт и нейният екип разкриват дебелия слой скала, покриващ това, което тя нарича „палео злато“. След това започва внимателната работа: премахване на слоеве пръст и прах, където изпод повърхността бавно изплуват фосилизирани кости.

"Това голямо петно от кост там е, според нас, част от бедрото," казва проф. Бамфорт, наблюдавана от кучето си Астър, чиято работа е да лае, ако някъде наблизо се появи мечка. „Тук имаме всички тези дълги, тънки кости – ребра. А това тук е част от кост на пръст на крака. Този тук – нямаме представа какво е – чудесен пример за мистериите на Пайпстоун Крийк.“

Безценни находки

Всички до момента открити кости принадлежат на динозавъра Pachyrhinosaurus. Разкопките на проф. Бамфорт и екипа ѝ, както и този уникален вид, са включени в новия сериал на BBC – „Walking With Dinosaurs“, който съчетава визуални ефекти и наука, за да съживи праисторическия свят.

Pachyrhinosaurus е роднина на трицератопсите с внушителни размери – около пет метра на дължина, тегло два тона, масивна глава с костен щит, три рога и характерна подутина на носа, наречена „шеф“. Бил е социално животно, мигриращо в колосални стада на стотици километри между сезоните.

Безпрецедентна плътност на фосили

Сезонът на разкопките едва започва и ще продължи до есента. В малкото изследвано парче земя костите са изключително плътно разположени – изчисленията на проф. Бамфорт сочат до 300 кости на квадратен метър. До момента е изкопана площ равна на тенис корт, но костното поле се простира почти на километър във вътрешността.

"Плътността е шокираща", споделя тя. "Това вероятно е едно от най-големите костни легла в Северна Америка. Имаме хиляди пахиринозаври тук, докато в над половината известни в света видове динозаври познаваме само по един екземпляр.“

Древна екосистема – повече от един гигант

Уникалността на обекта е не само в единния вид. В Northwestern Alberta по онова време са живели още по-големи динозаври. За да се разбере еволюционният контекст, учените изследват открития и на други места – например Deadfall Hills.

Достъпът до обекта изисква дълъг преход през гъста гора, пробиване през реки и катерене по хлъзгави скали. Там, без много копаене, изпъкват огромни кости, например цял прешлен, остатъци от ребра и зъби.

Според палеонтолога Джаксън Суедър, „повечето останки са от динозавър с патешки клюн – Едмонтозавър, истински гигант с дължина от 10 метра.“ Всички кости се транспортират в Музея на динозаврите Philip J Currie за почистване и анализ.

Черепи и научни открития

Из следите на времето палеонтолозите откриват екземпляри от всякакви размери, от млади до стари. Специален интерес предизвиква череп с липсващ централен рог, наречен „Големия Сам“. „Всички завършени черепи имат шип на това място, а неговият липсва. Изучаваме такива вариации, за да проследим как даден пахиринозавър се е отличавал в стадото“, обяснява Суедър.

До момента са събрани над 8000 кости от праисторически гиганти, а лабораториите са пълни с находки, които помагат да се научи повече за биологията и обществото на динозаврите.

Катастрофата: Какво довежда до масовата гибел?

