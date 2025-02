5 необикновени нощни преживявания по света

И нтересът към нощното небе процъфтява - от огнени фестивали до най-ослепителния „небесен танц“ в природата, а „ноктюристиката“ се очертава да бъде основна тенденция в пътуванията през 2025 г.

Booking.com установи в свое проучване сред повече от 27 000 пътници, че около две трети от пътуващите са обмисляли да отидат до „дестинации с по-тъмно небе“, за да преживеят неща като звездна баня (лягане и гледане на нощното небе) и да станат свидетели на космически събития, които се случват веднъж в живота.

„Готиното на нощните приключения е, че можете да видите толкова различни страни на дадена дестинация, като просто останете да спите късно или да станете рано“, казва Стефани Вермилон, автор на новата книга „100 нощи през целия живот“: „Най-големите приключения по света по тъмно“. „Чувствата ни са изострени и има неща, които виждате през нощта и които не виждате по друго време, така че всичко е вълнуващо и ново.“

Интересът на Вермийон към всичко нощно се заражда по време на пътуване до Мароко през 2010 г.

„Израснах в Дейтън, Охайо, където има ужасно светлинно замърсяване. Тогава отидох в пустинята Сахара и лагерувах под звездите - видях Млечния път и две дузини падащи звезди през онази нощ. Прибрах се вкъщи, взех курс по астрономия и по-късно започнах да ловувам Северно сияние, което ме накара да се заинтересувам какво още се случва по света след стъмване“, разказва тя пред Би Би Си.

Вермийон смята, че големи събития като пълното слънчево затъмнение през април 2024 г. или пикът на активността на полярните сияния през 2024-2025 г. са довели до „скок“ в броя на хората, които искат да изпитат тъмното небе. Освен това в момента има повече от 200 резервата за тъмно небе в целия свят.

„Най-хубавото нещо на нощното небе е перспективата, която то ви дава - то е смирено и заземяващо. Можете да изпитате чисто благоговение“, казва тя.

Noctourism Five extraordinary night-time experiences around the world https://t.co/SYcDE0GHDU — Capt GR Gopinath (@CaptGopinath) February 7, 2025

Звездното небе и полярното сияние може и да са водещите събития, но има още много неща, които да правите след настъпването на тъмнината в градовете или сред природата.

„През нощта виждате града по толкова различен начин. Мисля, че това е град, който се отпуска - той е по-спокоен. Правила съм и нощни сафарита, където е важно повече да слушаш, отколкото да виждаш, и съм виждала вода, искряща от биолуминесценция, която изглежда като магия. Всичко през нощта има малко повече блясък“, казва Вермийон.

Ето пет от любимите преживявания на Вермийон след настъпването на мрака - от огнени културни фестивали до най-великия небесен танц на природата.

1. Отпуснете се с лов на полярни сияния в Исландия с горещ извор

Късметлиите, които се намират на точното място в точното време, могат да станат свидетели на едно от най-незабравимите преживявания на Земята: aurora borealis или Северното сияние. Създадено от заредени частици от Слънцето, които се сблъскват със земната атмосфера, основната активност се случва над магнитните полюси на Земята, като Исландия е точно в центъра на действието. По време на сезона на Северното сияние (от септември до април) в продължение на повече от 100 нощи, стига да няма облаци, в небето се появяват цветни ивици.

You don't always see a scene this beautiful when you hike to an ancient volcano -- you have to be lucky. Magnificent Aurora over Iceland pic.twitter.com/nT4s3Phnll — Space (@redditSpaceView) May 29, 2017

„Никога не съм имал по-силно усещане за гуша от природата, отколкото когато наблюдавам Северното сияние. Гледаш как природата танцува. Това е най-вълшебното нещо“, казва Вермийон.

Силните бури могат да се видят с невъоръжено око, но много фотографи създават чудесни изображения с помощта на фотоапарати с дълга експозиция. Свидетелстването или заснемането на полярното сияние обикновено означава да се увиете с дебели дрехи и да чакате с часове на стръмен склон или ледник, далеч от градове. Но има и по-топла алтернатива: да се отпуснете в естествено затоплените басейни на Исландия. Страната на огъня и леда е разположена на Средноатлантическия хребет, а геотермалната енергия, идваща далеч под земята, създава повече от 700 горещи извори и басейни. „Можете да наблюдавате Северното сияние на топло и удобно“, съветва Вермийон. „Водата често е с температура над 38С (100F), така че виждате дъха си и косата ви е замръзнала, но водата ви сгрява от сърцевината. Аз излязох от водата по бански, за да проверя фотоапарата си, и изобщо не ми беше студено“.

Вермийон препоръчва по-специално хотел Ion Adventure в Селфос за откритите басейни с изглед към полетата от лава и заснежените планини, като отбелязва бара им „Северно сияние“, в който се сервира коктейл „Сладка черна смърт“; и Heydalur, къща за гости във ферма за коне в скалистите Западни фиорди, където рошави бели понита се разхождат около откритите цяла нощ горещи басейни.

2. Посещение на фестивала Up Helly Aa в Шотландия

Shetland's Up Helly Aa Viking fire festival makes a return 🔥🔥🔥https://t.co/u54UxHcGSD pic.twitter.com/FOdhHvYEqA — BBC Scotland News (@BBCScotlandNews) February 1, 2023

Шетландските острови са разположени далеч в Северно море и са част от Шотландия. Но в географско и културно отношение островите са близки до Скандинавия. Ежегодният фестивал Up Helly Aa, който се провежда в последния вторник на януари в столицата на Шетландските острови, Леруик, е огнено и пияно зрелище в чест на викингското наследство на острова. Викингите се заселват тук през VIII и IX век и живеят като земеделци в продължение на около 600 години, преди островите да преминат под шотландско управление през XV век.

След месеци на подготовка основното събитие на празника в средата на зимата е шествие с факли, в което около 1000 „guizers“ (местни мъже), облечени във викингско снаряжение и други привличащи вниманието костюми, преминават по улиците, носейки със себе си копие на викингски кораб, който по-късно се подпалва по време на грандиозен спектакъл. След това местните жители изпълват общинските зали и кръчми, където танцуват, свирят и пият до ранните часове на сутринта.

„Много културни фестивали са древни, но този е започнал преди около 200 години, така че е сравнително нов. Те са го създали като ода на викингското си наследство. Готино е да видиш тази гордост от мястото, откъдето идват хората. Up Helly Aa's е специален и заради визуализацията: нощ, мрак и огън“, казва Вермийон.

От януари до март по островите се провеждат и по-малки събития от програмата Up Helly Aa.

Северното разположение на Шетланд - по-близо до Полярния кръг, отколкото до Лондон - означава, че през зимните месеци има приличен шанс да се види полярно сияние, известно на местно ниво като „танцьорите на mirrie“, от mirr, което означава „блещукам“.

3. Наблюдение на звездите в пустинята в Атакама, Чили

Milky Way from Ojas de Salar in the Atacama Desert of Chile



📸 Miguel Claro pic.twitter.com/e5023LBoMJ — Curiosity (@MAstronomers) January 15, 2025

Отдалеченият регион Атакама в северната част на Чили е най-сухата неполярна пустиня на Земята. Благодарение на високите си възвишения и средно 300 ясни, безоблачни нощи годишно, тя е известно място за професионални астрономи. Голямата милиметрова/субмилиметрова решетка Атакама (ALMA), една от най-мощните системи телескопи на Земята, е построена тук, за да изучава големите загадки на Вселената.

„В Атакама има най-ясното нощно небе, което някога съм виждал, и ясно небе толкова много нощи подред, колкото никога не съм имал“, казва Вермийон.

"Всичко това означава, че има общност от предприемачи, които са създали невероятни преживявания, свързани с наблюдението на звездите“, казва Вермийон, включително астрофотографски турове и археоастрономически сесии, представящи истории на коренното население за космоса, както и частни обсерватории, в които експерти обучават туристите за съзвездията на Южното полукълбо и др.

Препоръчва се посещение точно преди, по време или след новолуние, за да се насладите на най-тъмното небе и най-драматичните звездни пейзажи. „Виждате одеяло от звезди, повече звезди, отколкото някога сте виждали през живота си, с небе, което е по-тъмно и с повече точки, отколкото някога съм виждал“, казва Вермийон. „Но пейзажът наоколо също така ви кара да се чувствате сякаш сте там, сред звездите - оглеждате се наоколо и имате чувството, че сте на Марс или на Луната. НАСА използва части от Атакама, за да тества мисиите си за живот на Марс, защото Атакама има такива „марсиански“ пейзажи. Атакама наистина е на следващо ниво.“

4. Нощно сафари в Замбия

A clip recorded without flash or lights in the Zimanga Private Game reserve in South Africa: the photographer spent three nights in a hide to patiently wait for this pride of lions.



[📹 Varun Aditya]pic.twitter.com/hPUlNRaa8w — Massimo (@Rainmaker1973) October 11, 2023

„Четене на сутрешния вестник“ - така водачите на диви животни в Африка наричат наблюдаването на животински следи и други признаци на активност, които показват какво се е случило през нощта, включително схватки или лов. Но ако предприемете нощно сафари, любителите на дивата природа ще могат сами да наблюдават или да слушат „новините“.

Нощта е времето, когато много същества са най-активни, особено хищници като лъвове и леопарди, които често си почиват през горещия ден, и Вермийон препоръчва да се отправите към Замбия, за да го изпитате.

„В Замбия има толкова много възможности за нощно сафари“, казва тя, като избира Национален парк Южна Луангва, Национален парк Долна Замбези и Национален парк Кафуе (най-старият и най-голям национален парк на Замбия), където има шанс да видите големи котки, слонове и други забележителни същества.

„Често виждате леопарди да мързелуват по дърветата през деня, но да видиш леопард да дебне през нощта, когато има толкова малко хора и превозни средства, е много различно. Харесва ми да наблюдавам хиени през нощта, защото наистина се вижда техният „страховит“ характер. Спомням си как наблюдавах хиена, която обикаляше около лъв, опитвайки се да открадне плячката му - невероятно“, казва Вермийон.

След настъпването на тъмнината се движат и много други животни. „Обичам бебетата от храстите“, казва Вермийон. „Те имат такива драматични черти - големи уши и огромни, подобни на карикатури очи - и са доста често срещана находка на нощното сафари, защото са най-активни през нощта, за да избегнат хищниците. Обичам и нощните пътувания за сови. При дневните сафарита толкова много неща се виждат, но през нощта напрежението е по-малко и повече се слуша, което е по-малко ценена част от сафари преживяването. Обичам този период около 02:00 ч., когато се събуждате в лагера от смеха на хиените или лъвския рев. Чувстваш се така: „Уау, къде съм?“. Когато сте на нощно сафари, сякаш сте там, сред това. Гледаш и слушаш как животинското царство прави своите неща.“

5. Посещение на нощните пазари в Тайван

#Kaohsiung’s Neiwei Night Market is home to a legendary lamb #hotpot stall. #Chiayi’s East Market’s beef offal or pork rib soup are must-tries. Around #LunarNewYear, #Taiwan’s vibrant #foodscene guarantees a #feast for the senses. pic.twitter.com/FHmAkuOSPX — Radio Taiwan International (@RadioTaiwan_Eng) February 7, 2025

Миризмите на тайванските пазари за храна може да ви завладеят преди гледките и звуците, тъй като десетки сергии приготвят деликатеси, а димът и парата от скарите, тенджерите и тиганите се носят в нощния въздух. В цялата страна има повече от 100 нощни пазара, на които готвачи продават на местните жители и посетителите xiaochi - китайската дума за „закуски“.

Много от пазарите са отворени от късния следобед до ранните часове на сутринта или дори до изгрев слънце, но са особено оживени, когато местните храмове приключват службите си.

„По-голямата част от тайванските храмове са даоистки и будистки. Нощните пазари обикновено имат исторически храм на пазара или в непосредствена близост до него и продавачите изскачат около тези места за събиране, за да продават стоки и закуски. С течение на времето те се разрастват до днешния си вид. Хората се насочват към тях след службата, за да се забавляват и да хапнат заедно. В САЩ пазарите могат да изглеждат туристически, странни или изкуствени, но имам чувството, че тези пазари са създадени с цел да служат на общността. Пазарите са построени там автентично, за да се събират хората след храмовете, но това е и готино преживяване за туристите“, обяснява Вермилон.

В столицата Тайпе има повече от 30 нощни пазара, сред които най-големият и най-популярен - нощният пазар Шилин, и нощният пазар Раохе, който е сред най-старите в Тайпе и датира от 1987 г.

„Почти всеки пазар има различно ястие, с което е известен“, казва Вермийон.

„Омлетът от стриди е основен продукт на нощния пазар Шилин. Нощният пазар Raohe е известен със своята кифла с черен пипер от Фуджоу: хрупкава свинска кифла, полята със сос от черен пипер и лук.“ Смелите пътешественици може да искат също така да хвърлят око или да си запушат носа за пърженото „миризливо тофу“ - остро ароматно ястие от ферментирала бобова извара, което е „много разпространено на пазарите след края на работното време“, казва още Вермийон.

Оживените пазари, на които се продават и дрехи, произведения на изкуството, занаятчийски изделия и други сувенири, могат да бъдат претъпкани. Подгответе се да се наредите на опашка пред най-добрите сергии за специални ястия.

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase