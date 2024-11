Това е най-дългото пътуване с влак в света, което обхваща 13 държави!

Е , докато пътуването през континентите на земното кълбо винаги е било удоволствие за изследователите, когато човек пътува с най-дългия влак в света, от източното до западното полукълбо, това може да бъде развлечение и приключение като никое друго!

Този невероятен маршрут се простира от Лагос, Португалия, до Сингапур, като изминава разстояние от около 18 755 км. Пътуването отнема около 21 дни и предлага на пътниците възможност да се запознаят с различни култури, спиращи дъха пейзажи и тръпката да пътуват през не по-малко от 13 различни държави.

Пътуването започва от живописния град Лагос в португалския регион Алгарве и ще ви отведе до Испания, Франция, Русия, Китай, Виетнам и Тайланд, преди да кацнете в Сингапур. Влакът преминава през големи градове като Париж, Москва, Пекин и Банкок, което го превръща в едно напълно глобално пътуване. По маршрута има 11 спирки и няколко нощувки, така че човек може да разгледа различни места по пътя.

This is the longest train journey in the world. The train sets off in Portugal and ends up in Vietnam. Without stop offs, the journey takes around 10 days. pic.twitter.com/dJYWyRl5jF