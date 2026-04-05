5 април: Куршуми в Градската градина

П ролетта на 1891 г. в София не прилича на никоя друга. Младата столица на Княжество България все още се опитва да намери своя европейски облик сред калните улици и ориенталското наследство, но под повърхността ври и кипи от политически страсти, които граничат с фанатизъм.

На 5 април (27 март по стар стил) една разходка в сърцето на града ще се превърне в кървав вододел, който ще бележи съдбата на българската държавност за десетилетия напред. Това е вечерта на атентата срещу „Железния канцлер“ Стефан Стамболов – събитие, което започва като опит за политическо убийство, но завършва като национална трагедия.

Разходка под сянката на смъртта

Слънцето вече е започнало да се скрива зад Витоша, когато министър-председателят Стефан Стамболов напуска сградата на Министерския съвет. До него е неговият близък приятел и довереник – финансовият министър Христо Белчев.

Двамата са олицетворение на новата българска енергия: енергични, реформатори и безкомпромисни в защитата на националния суверенитет срещу руското влияние. Те тръгват на обичайната си разходка към Градската градина, разговаряйки оживено за държавните финанси и международното положение.

Малко след 20:00 ч., докато двамата министри преминават покрай входа на градината, тишината на вечерта е разкъсана от остри изстрели. Наемните убийци, организирани от македонски дейци и политически противници на Стамболов, изскачат от сенките

Целта е ясна – главата на човека, който държи юздите на България с желязна хватка. В настъпилия хаос Стамболов, чийто инстинкт за самосъхранение е каляван в годините на революционната му дейност, успява да реагира мигновено. Той заляга и започва да бяга, избягвайки куршумите, които свистят около него.

Жертвата на верния приятел

Съдбата обаче избира друга жертва в онази фатална вечер. Христо Белчев, който не е подготвен за подобна брутална агресия, инстинктивно хуква в друга посока. Убийците, заслепени от мрака и адреналина, го вземат за Стамболов.

Те го застигат близо до днешното Министерство на финансите и откриват огън от упор. Белчев пада, покосен от куршумите, умирайки почти мигновено. Той не е бил мишената, не е бил „диктаторът“, когото опозицията ненавижда, но става изкупителната жертва на политическата омраза.

Когато Стамболов разбира, че неговият приятел е мъртъв, гневът му надделява над страха. Сцената е зловеща – министър-председателят стои над бездиханното тяло на Белчев в центъра на София, а градът настръхва.

Този атентат не е просто опит за убийство, той е обявяване на война. Стамболов използва събитието, за да разгърне мащабна кампания срещу враговете си, превръщайки погребението на Белчев в грандиозна демонстрация на сила.

Кървавият отпечатък върху българския път

Последиците от 5 април 1891 г. са дълбоки и болезнени. Атентатът окончателно радикализира управлението на Стамболов. „Железният канцлер“ става още по-подозрителен, а репресиите срещу русофилската опозиция и македонските чети се засилват.

Тази вечер бележи началото на една спирала от насилие, която в крайна сметка ще доведе до смъртта на Стамболов три години по-късно, когато той ще бъде посечен в центъра на София по не по-малко жесток начин.

„Ще се срещнем отново“: Когато Елизабет II стана майка на нацията

На 5 април 2020 г. улиците на Лондон, обикновено пулсиращи от живот, бяха призрачно тихи. Светът се намираше в безпрецедентен плен на невидима заплаха, а страхът и несигурността бяха проникнали във всеки дом.

Точно в 20:00 ч. местно време, телевизионните екрани в Обединеното кралство и целия свят светнаха, за да предадат нещо изключително рядко – извънредно обръщение на кралица Елизабет II.

Това беше едва петият път в нейното тогавашно 68-годишно управление, в който тя нарушаваше протокола на мълчанието, за да говори директно на сърцата на хората в момент на национална криза.

Котвата на стабилността в бушуващото море

Облечена в изумрудено зелено – цвета на надеждата и спокойствието – 93-годишният монарх се обърна към нацията от замъка Уиндзор. Записът беше направен при драконовски мерки за сигурност, само с един оператор, облечен в пълно защитно облекло.

В тези четири минути Елизабет II не говореше просто като държавен глава, а като живата памет на историята. Тя направи интимен и мощен паралел със своето първо радиообръщение през 1940 г., когато като млада принцеса, заедно със сестра си Маргарет, говори на децата, евакуирани заради Втората световна война.

С глас, който не трепна, тя призна болката от раздялата и трудностите, пред които са изправени семействата. Но в нейните думи нямаше паника, а само онази характерна британска „стоическа устойчивост“. Кралицата благодари на работниците от националното здравеопазване (NHS) и на всеки, който остава вкъщи, превръщайки самодисциплината в акт на състрадание. Тя напомни на света, че макар днес да сме разделени, това е цената, която плащаме, за да защитим утрешния ден.

Ехото на Вера Лин: Посланието, което разплака милиони

Кулминацията на речта дойде с финалните думи, които моментално се превърнаха в исторически цитат. Кралицата избра да завърши с фразата „Ще се срещнем отново“ (We will meet again).

Това не беше случайно подбрана комбинация от думи, а директна препратка към легендарната песен на Вера Лин от годините на Втората световна война. За британците това беше код – символ на победата над мрака и обещание, че всяко изпитание има своя край.

Този момент на „трансцедентна комуникация“ обедини поколенията. По-възрастните си спомниха за бомбардировките и сирените, а младите откриха в лицето на своята кралица фигура, която стои над политиката и ежедневните спорове.

Речта беше гледана от над 24 милиона души само на Острова, превръщайки се в един от най-гледаните телевизионни моменти в модерната история. Тя успя да направи това, което политиците не успяха – да превърне изолацията в обща кауза.

Когато екранът изгасна, чувството на самота сякаш бе отстъпило място на колективната надежда. Елизабет II доказа защо институцията на монархията е оцеляла през вековете – не заради короните и дворците, а заради способността да бъде „котва“ в моменти, когато земята под краката на хората се люлее.

Още събития на 5 април:

1242 г. – Руските армии водени от Александър Невски разбиват рицарите на Тевтонския орден в Битката на Чудското езеро.

1951 г. – Юлиус и Етел Розенберг са осъдени на смърт

Родени:

1822 г. – роден е белгийският икономист Емил дьо Лавеле

1857 г. – роден е Александър I Батенберг, княз на България

1937 г. – роден е държавният секретар на САЩ Колин Пауъл

Починали: