Любопитно

5 април: Куршуми в Градската градина

Вижте какво се е случило на този ден в историята

5 април 2026, 07:07
Паметник на Стефан Стамболов в Пловдив   
Източник: БТА

П ролетта на 1891 г. в София не прилича на никоя друга. Младата столица на Княжество България все още се опитва да намери своя европейски облик сред калните улици и ориенталското наследство, но под повърхността ври и кипи от политически страсти, които граничат с фанатизъм.

На 5 април (27 март по стар стил) една разходка в сърцето на града ще се превърне в кървав вододел, който ще бележи съдбата на българската държавност за десетилетия напред. Това е вечерта на атентата срещу „Железния канцлер“ Стефан Стамболов – събитие, което започва като опит за политическо убийство, но завършва като национална трагедия.

Разходка под сянката на смъртта

Слънцето вече е започнало да се скрива зад Витоша, когато министър-председателят Стефан Стамболов напуска сградата на Министерския съвет. До него е неговият близък приятел и довереник – финансовият министър Христо Белчев.

Двамата са олицетворение на новата българска енергия: енергични, реформатори и безкомпромисни в защитата на националния суверенитет срещу руското влияние. Те тръгват на обичайната си разходка към Градската градина, разговаряйки оживено за държавните финанси и международното положение.

Малко след 20:00 ч., докато двамата министри преминават покрай входа на градината, тишината на вечерта е разкъсана от остри изстрели. Наемните убийци, организирани от македонски дейци и политически противници на Стамболов, изскачат от сенките

Целта е ясна – главата на човека, който държи юздите на България с желязна хватка. В настъпилия хаос Стамболов, чийто инстинкт за самосъхранение е каляван в годините на революционната му дейност, успява да реагира мигновено. Той заляга и започва да бяга, избягвайки куршумите, които свистят около него.

Жертвата на верния приятел

Съдбата обаче избира друга жертва в онази фатална вечер. Христо Белчев, който не е подготвен за подобна брутална агресия, инстинктивно хуква в друга посока. Убийците, заслепени от мрака и адреналина, го вземат за Стамболов.

Те го застигат близо до днешното Министерство на финансите и откриват огън от упор. Белчев пада, покосен от куршумите, умирайки почти мигновено. Той не е бил мишената, не е бил „диктаторът“, когото опозицията ненавижда, но става изкупителната жертва на политическата омраза.

Когато Стамболов разбира, че неговият приятел е мъртъв, гневът му надделява над страха. Сцената е зловеща – министър-председателят стои над бездиханното тяло на Белчев в центъра на София, а градът настръхва.

Този атентат не е просто опит за убийство, той е обявяване на война. Стамболов използва събитието, за да разгърне мащабна кампания срещу враговете си, превръщайки погребението на Белчев в грандиозна демонстрация на сила.

Кървавият отпечатък върху българския път

Последиците от 5 април 1891 г. са дълбоки и болезнени. Атентатът окончателно радикализира управлението на Стамболов. „Железният канцлер“ става още по-подозрителен, а репресиите срещу русофилската опозиция и македонските чети се засилват.

Тази вечер бележи началото на една спирала от насилие, която в крайна сметка ще доведе до смъртта на Стамболов три години по-късно, когато той ще бъде посечен в центъра на София по не по-малко жесток начин.

  • „Ще се срещнем отново“: Когато Елизабет II стана майка на нацията

На 5 април 2020 г. улиците на Лондон, обикновено пулсиращи от живот, бяха призрачно тихи. Светът се намираше в безпрецедентен плен на невидима заплаха, а страхът и несигурността бяха проникнали във всеки дом.

Точно в 20:00 ч. местно време, телевизионните екрани в Обединеното кралство и целия свят светнаха, за да предадат нещо изключително рядко – извънредно обръщение на кралица Елизабет II.

Това беше едва петият път в нейното тогавашно 68-годишно управление, в който тя нарушаваше протокола на мълчанието, за да говори директно на сърцата на хората в момент на национална криза.

Котвата на стабилността в бушуващото море

Облечена в изумрудено зелено – цвета на надеждата и спокойствието – 93-годишният монарх се обърна към нацията от замъка Уиндзор. Записът беше направен при драконовски мерки за сигурност, само с един оператор, облечен в пълно защитно облекло.

В тези четири минути Елизабет II не говореше просто като държавен глава, а като живата памет на историята. Тя направи интимен и мощен паралел със своето първо радиообръщение през 1940 г., когато като млада принцеса, заедно със сестра си Маргарет, говори на децата, евакуирани заради Втората световна война.

С глас, който не трепна, тя призна болката от раздялата и трудностите, пред които са изправени семействата. Но в нейните думи нямаше паника, а само онази характерна британска „стоическа устойчивост“. Кралицата благодари на работниците от националното здравеопазване (NHS) и на всеки, който остава вкъщи, превръщайки самодисциплината в акт на състрадание. Тя напомни на света, че макар днес да сме разделени, това е цената, която плащаме, за да защитим утрешния ден.

Ехото на Вера Лин: Посланието, което разплака милиони

Кулминацията на речта дойде с финалните думи, които моментално се превърнаха в исторически цитат. Кралицата избра да завърши с фразата „Ще се срещнем отново“ (We will meet again).

Това не беше случайно подбрана комбинация от думи, а директна препратка към легендарната песен на Вера Лин от годините на Втората световна война. За британците това беше код – символ на победата над мрака и обещание, че всяко изпитание има своя край.

Този момент на „трансцедентна комуникация“ обедини поколенията. По-възрастните си спомниха за бомбардировките и сирените, а младите откриха в лицето на своята кралица фигура, която стои над политиката и ежедневните спорове.

Речта беше гледана от над 24 милиона души само на Острова, превръщайки се в един от най-гледаните телевизионни моменти в модерната история. Тя успя да направи това, което политиците не успяха – да превърне изолацията в обща кауза.

Когато екранът изгасна, чувството на самота сякаш бе отстъпило място на колективната надежда. Елизабет II доказа защо институцията на монархията е оцеляла през вековете – не заради короните и дворците, а заради способността да бъде „котва“ в моменти, когато земята под краката на хората се люлее.

Още събития на 5 април:

  • 1242 г. – Руските армии водени от Александър Невски разбиват рицарите на Тевтонския орден в Битката на Чудското езеро.
  • 1951 г. – Юлиус и Етел Розенберг са осъдени на смърт

Родени:

  • 1822 г. – роден е белгийският икономист Емил дьо Лавеле
  • 1857 г. – роден е Александър I Батенберг, княз на България
  • 1937 г. – роден е държавният секретар на САЩ Колин Пауъл

Починали:

  • 1994 г. – умира американският музикант Кърт Кобейн
Редактор: Надежда Неменски
Стефан Стамболов Политическо убийство Христо Белчев София Кралица Елизабет II Пандемия COVID-19 Обръщение към нацията Княжество България Лондон Монархия
Последвайте ни
biss.bg
carmarket.bg
Ексклузивно

Преди 1 ден
Ексклузивно

Преди 1 ден
Ексклузивно

Преди 1 ден
Ексклузивно

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Свят Преди 6 часа

Свят Преди 7 часа

Свят Преди 9 часа

,

Свят Преди 10 часа

,

Свят Преди 11 часа

.

Свят Преди 11 часа

Любопитно Преди 11 часа

,

Свят Преди 11 часа

.

Любопитно Преди 12 часа

Свят Преди 12 часа

Свят Преди 13 часа

България Преди 13 часа

Свят Преди 13 часа

Свят Преди 14 часа

България Преди 14 часа

Свят Преди 15 часа

Всичко от днес

От мрежата

dogsandcats.bg

dogsandcats.bg
1

sinoptik.bg
1

sinoptik.bg

Edna.bg

Edna.bg

Gong.bg

Gong.bg

Nova.bg

Nova.bg