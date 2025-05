4 май: „Обществен враг № 1“ влиза в затвора

Н а 4 май 1932 г. мафиотът Ал Капоне, обявен за „обществен враг № 1“ в САЩ, влиза в затвора за единадесет години с присъда за укриване на данъци. Капоне е изпратен в американския затвор в Атланта на 33-годишна възраст. При пристигането си в Атланта, Капоне е официално диагностициран със сифилис и гонорея. Той също така изпитва симптоми на абстиненция от кокаинова зависимост, чиято употреба е перфорирала носната му преграда.

Капоне е компетентен в затворническата си работа да шие подметки на обувки по осем часа на ден, но писмата му са едва свързани.

Той е смятан за слаба личност и толкова неспособен да се справи с тормоза от страна на други затворници, че съкилийникът му, опитният затворник Ред Руденски, се страхува, че Капоне ще получи срив.

