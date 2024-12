31 декември – не просто последният ден от годината

Н а 31 декември 1857 г. британската кралица Виктория избира Отава за новата столица на Канада. Градът е основан през 1826 г. с името Байтаун (Bytown), а през 1855 г. приема името Отава.

Кралицата действа по съвет на своя генерал-губернатор Едмънд Хед, който, след преглед на предложения от различни градове, избира наскоро преименувания Отава. Кралицата изпраща писмо до колониалните власти, избирайки Отава за столица, считано от 31 декември 1857 г. Джордж Браун, за кратко време съпремиер на провинция Канада, се опитва да отмени това решение, но не успява.

Парламентът ратифицира избора на кралицата през 1859 г.,

като Квебек служи като временна столица от 1859 до 1865 г. Процесът на преместване започва през 1865 г., като първата сесия на парламента се провежда през 1866 г.

Отава е избрана за столица по две основни причини – първо, изолираното местоположение на Отава, заобиколено от гъста гора далеч от канадско-американската граница и разположено на скала, би направило града по-лесен за отбрана при евентуално нападение. Второ, Отава е приблизително по средата между Торонто и Кингстън (в Западна Канада) и Монреал и Квебек Сити (в Източна Канада), което прави избора важен политически компромис.

Анри Матис

На тази дата през 1869 г. е роден художникът Анри Матис, често определян като най-важният френски художник през XX в. Анри-Емил-Беноа Матис е френски художник и скулптор, известен с умелото използване на цветовете и с флуидния и оригинален рисунък.

Наред с Пабло Пикасо и Марсел Дюшан, Матис обикновено е приеман за един от тримата художници, довели до революционните промени в пластичното изкуство в началото на XX в., които водят до значимо развитие в художественото изкуство и скулптурата. Макар първоначално да е определян като „див“, през 20-те години на миналия век той все повече се превръща в основния защитник на класическата традиция във френската живопис.

Мария Кюри

На 31 декември 1911 г. Мария Кюри печели втората си Нобелова награда. През 1903 г. тя споделя Нобеловата награда за физика от 1903 г. със съпруга си Пиер Кюри и с физика Анри Бекерел. Но 8 години по-късно тя печели Нобелова награда за химия.

През 1910 г. Кюри успява да изолира радия, тя също така определя международен стандарт за радиоактивни емисии, който в крайна сметка е кръстен на нея и Пиер: кюри.

Международното признание за работата ѝ нараства до нови висоти, а Кралската шведска академия на науките я удостоява втори път с Нобеловата награда за химия . Тази награда е „признание за нейните заслуги за напредъка на химията чрез откриването на елементите радий и полоний, чрез изолирането на радий и изучаването на природата и съединенията на този забележителен елемент“.

Владимир Путин

На 31 декември 1999 г. руският президент Борис Елцин се оттегля от поста си и според конституцията на Русия министър-председателят Владимир Путин става действащ президент. Три месеца по-късно той е избран за държавен глава на Русия, а след това е преизбиран през 2004 г.

През 2008 г. е сменен от Дмитрий Медведев на президентския пост и е назначен за министър-председател на Русия. Преди изборите през 2012 г. президентският мандат в страната е удължен от 4 на 6 години. През 2012 г. отново печели президентските избори. През 2018 г. е преизбран за четвърти мандат. След приемането на промените в Конституцията на Руската федерация (през 2020 г.), той получава правото да се кандидатира на президентските избори през 2024 г.

През последните 20 години разделът на конституцията на Руската федерация, ограничаващ продължителността и броя на мандатите на президента и неговите правомощия, е променян неколкократно, като в тази връзка с искане за тълкуването му е сезиран и Руския конституционен съд.

COVID-19

На 31 декември 2019 г. Световната здравна организация (СЗО) получава първи сведения за много случаи на „вирусна пневмония“ в китайския град Ухан. Болестта по-късно става известна като COVID-19, която се превръща в глобална пандемия през следващата година.

Първото съобщение за заразени работници от уханския пазар за морска храна е направено на 31 декември 2019 г., като първите симптоми се проявяват три седмици по-рано – на 9 декември 2019 г. Пазарът е затворен на 1 януари 2020 г., а заразените лица са поставени под карантина. Над 700 души, включително над 400 здравни работници, които са били в контакт със заразените, са поставени под наблюдение впоследствие.

След разработването на специален тест за диагностика чрез полимеразна верижна реакция за откриване на инфекцията наличието на вируса е установено при 41 жители на Ухан. По-късно е потвърдено, че в два от случаите са засегнати цели семейства, едно от които не е посещавало пазара.

Какво още се е случило на 31 декември:

1937 г. - роден е актьорът сър Антъни Хопкинс („Мълчанието на агнетата“, „Човекът слон“)

1958 г. - на парти в навечерието на Нова година президентът на Куба Фулхенсио Батиста казва на своя кабинет и висши служители, че напуска страната

1959 г. - роден е актьорът Вал Килмър („Светецът“, „Топ Гън“, „Уилоу“)

1994 г. - най-големият безплатен концерт в света се случва, когато Род Стюарт пее пред 4 млн. души на плажа Копакабана в Рио де Жанейро, Бразилия

