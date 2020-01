Учени: Мистериозният китайски вирус е заразил стотици хора

Б роят на хората, които са заразени от мистериозния вирус в Китай, е много по-голям, отколкото сочат официалните данни, твърдят учени, цитирани от Би Би Си.

Има близо 50 потвърдени случая на новия вирус, но британски експерти смятат, че броят на заразените е по-близо до 1700.

Size of Wuhan outbreak of a novel #coronavirus estimated from the three cases detected outside China: Likely to be over 1000 cases. @imperialcollege @mrc_outbreaks report released today



🔰 https://t.co/7A77NXZ3iw pic.twitter.com/u0dUnMs9hA — MRC Centre for Global Infectious Disease Analysis (@MRC_Outbreak) January 17, 2020

Известно е, че двама души са починали от респираторния вирус, който се появи в град Ухан през декември.

"Аз съм значително по-загрижен, отколкото бях преди седмица", казва проф. Нийл Фъргюсън пред Би Би Си.

Сингапур и Хонконг проверяват пристигащите пътници от Ухан, а американските власти също предприемат подобни мерки за проверка на три големи летища в Сан Франциско, Лос Анджелис и Ню Йорк.

The U.S. will begin — at JFK, LAX and SFO — screening passengers who are traveling from Wuhan, China, for a virus that has caused a pneumonia outbreak in that city.



The CDC says at this moment the risk of infection to the general American public is low.https://t.co/QMYjMoHaND — NPR (@NPR) January 17, 2020

Как е определен броят на заразените хора?

Центърът за глобален анализ на инфекциозни заболявания в Лондон провежда задълбочени изследвания по този въпрос.

Решаващата улика за мащаба на проблема се крие в случаите, които се откриват в други страни.

Докато огнището на заразата е съсредоточено в китайския град Ухан, има два случая в Тайланд и един в Япония.

"Това ме накара да се притеснявам", казва проф. Фъргюсън.

Невъзможно е да се посочи точният брой, но като се вземат предвид огнищата на зараза, местното население и данните за полетите, може да се добие представа.

Подробните изчисления са публикувани онлайн, както и в научно издание. Според тях броят на заразените хора е 1700 души.

Какво означава всичко това?

Учените смятат, че все още е твърде рано „да се бие тревога”, но определено има повод за загриженост.

Китайските власти твърдят, че не е имало случаи на разпространение на вируса от човек на човек. Според тях вирусът е преминал бариерата между видовете и идва от заразени животни от пазара в Ухан.

Q: What is a #coronavirus?



A: Coronaviruses are a large family of viruses that are known to cause illness ranging from the common cold to more severe diseases such as Middle East Respiratory Syndrome (MERS) and Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) https://t.co/PKzKaO2yfK pic.twitter.com/mhEa7LFVhx — World Health Organization (WHO) (@WHO) January 17, 2020

Проф. Фъргюсън не е съгласен с това: "Хората трябва сериозно да обмислят вероятността вирусът да се предава от човек на човек". Според него е малко вероятно коронаровирусите, предавани от животни, да причинят толкова много случаи на заразени хора.

Разбирането за начина на разпространение на новия вирус има решаващо значение при оценяването на опасността от него.

Какъв е този вирус?

Властите в Китай и Световната здравна организация стигнаха до заключението, че инфекцията е коронавирус.

Коронавирусите са широко семейство от вируси, но само за шест (новият би бил седми) е известно, че заразяват хората.

Preliminary analysis of the novel coronavirus (in red) believed to be responsible for an outbreak of pneumonia in Wuhan, China shows it's closely related to SARS CoV. https://t.co/Vf6U2W4oYR pic.twitter.com/3WbFpQ02Pc — EcoHealth Alliance (@EcoHealthNYC) January 11, 2020

В най-лекия случай те могат да причинят обикновена настинка, докато тежкият остър респираторен синдром (Sars), който тръгва от Китай през 2002 г., е коронавирус, причинил смъртта на 774 души от 8 098 заразени с него. Анализът на генетичния код на новия вирус показва, че той е по-тясно свързан със Sars, отколкото всеки друг човешки коронавирус.

Ето какво казват и други учени:

„Несигурността и пропуските остават, но е ясно, че има някакво ниво на предаване на вируса от човек на човек".

"Започваме да чуваме за повече случаи в Китай и други страни. Този модел показва, че вероятно ще има много повече случаи в редица страни".

