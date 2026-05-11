Любопитно

3 мита за чая, в които е време да спрем да вярваме

11 май 2026, 06:30
Източник: iStock

Ч аят се счита едновременно за лекарство и скрита заплаха. В действителност всичко зависи от дозата, времето на прием и индивидуалните рискове, като например дефицит на желязо, кръвно налягане и сън. Развенчаваме три популярни мита.

Мит 1: Чаят помага за намаляване на отока

Чаят съдържа кофеин, който може да увеличи уринирането. Всъщност, една обикновена чаша чай няма значителен диуретичен ефект. Рандомизирано проучване сравнява черния чай с водата: участниците пият 4 или 6 чаши на ден. Параметрите на кръвта и урината показват, че чаят и водата нямат разлика в ефекта си върху водния баланс.

Изводът е прост: ако пиете чай в обичайните си количества, той се брои към общия ви дневен прием на течности. Ако обаче се опитвате да намалите отока с него, е малко вероятно да има някакъв ефект .

Мит 2: Зеленият чай изгаря мазнините

Зеленият чай често се предлага на пазара като напитка за отслабване. Той съдържа катехини и кофеин, така че може леко да повиши енергията и да повлияе на метаболизма. Но „леко“ е ключовата дума.

Кокрейнов преглед на зеления чай за отслабване и поддържане на теглото установи, че ефектът е малък, статистически незначителен и клинично слаб. Това означава, че чаят не е заместител на калорийния дефицит, редовния сън и упражненията.

Има и друго предупреждение: напитката и екстрактът са различни. Според NCCIH , зеленият чай като напитка за възрастни е като цяло безопасен, но добавките, съдържащи екстракта, могат да причинят гадене, коремен дискомфорт, повишено кръвно налягане и редки случаи на увреждане на черния дроб.

Мит 3. Можете да пиете чай с храна.

За здрав човек, чаша чай след хранене обикновено не е проблем. Ако обаче имате нисък феритин, анемия, бременност, обилна менструация или вегетарианска диета, времето е важно.

Полифенолите в чая свързват желязото от растителните храни и пречат на неговото усвояване. Проучване в British Journal of Nutrition установи , че черният чай, билковите чайове, кафето и какаото намаляват усвояването на желязо. Друго проучване установи също , че пиенето на чай с храна намалява усвояването на желязо. Пиенето на чай около час след хранене намалява този ефект.

Какъв е крайният резултат?

Чаят не помага за намаляване на отоците, не насърчава загубата на тегло сам по себе си и не винаги е безопасен, когато се консумира с храна. За повечето хора 2–4 чаши слаб чай на ден са здравословна част от здравословното хранене. Най-добре е обаче да се ограничи консумацията на силен зелен чай през нощта, екстракти за отслабване и чай с добавки с желязо.

Източник: rambler.ru    
Чай Митове за чая Отслабване Оток Кофеин Желязо Усвояване на желязо Зелен чай Рискове Воден баланс
САЩ отхвърлиха иранския отговор по предложението за спиране на огъня

Свят Преди 1 час

Доналд Тръмп го определи като „напълно неприемлив“

Мистерията на пръстените на Уран: Нови разкрития за техния различен произход

Любопитно Преди 1 час

Пръстените на Уран бяха открити едва през 1977 г.

,

Свят Преди 1 час

Войната в Иран продължава вече шест седмици, а достъпът до интернет остава сериозно ограничен

България Преди 1 час

Максималните температури в понеделник ще бъдат между 22° и 27°

Свят Преди 9 часа

Хората и фирмите трябва да дадат приоритет на връщането към работа от дома и онлайн срещите, каза Моди

Ново изследване: Рибите дремят през деня, подобно на хората

Любопитно Преди 10 часа

Резултатите от изследването поставят под въпрос досегашната представа, че сложната архитектура на съня е характерна главно за бозайниците

Свят Преди 11 часа

Сложна логистична операция по репатриране на стотици пътници започна от борда на MV Hondius. След три смъртни случая и седмици на несигурност в морето, евакуираните са подложени на строга дезинфекция и ги очаква рекордна 42-дневна карантина

Свят Преди 11 часа

В събота руският президент Владимир Путин предложи обогатеният уран да бъде изнесен от Иран и съхранен

Свят Преди 11 часа

Той добави, че съществуват и обогатителни обекти, които трябва да бъдат демонтирани

Свят Преди 12 часа

Холивудската гримьорка Али Шихорн оцеля по чудо след 20 прободни рани и се изправи лице в лице с нападателя си – актьора Ник Паскуал. Съдът призна Паскуал за виновен в опит за убийство и домашно насилие след серия от брутални нападения през 2024 г.

Свят Преди 12 часа

Това заяви заместник-министърът на външните работи на Ислямската република Казем Гарибабади

Свят Преди 13 часа

Фицо направи коментара ден след срещата си с Путин в Москва, където присъства на събитията за Деня на победата

България Преди 14 часа

Свят Преди 14 часа

Семейство от Небраска преживя истински кошмар по време на полет до Лос Анджелис. След мощна експлозия и гъст черен дим в кабината, баща и синовете му стават свидетели на смъртта на пешеходец на пистата, докато се борят за живота си в горящия самолет

Защо колоездачите на Джиро д'Италия носят розово? Историята зад Maglia Rosa

Любопитно Преди 15 часа

Розово е цветът на мастилото, с което се печата италианският спортен вестник „La Gazzetta dello Sport“ – създател и главен организатор на състезанието

България Преди 15 часа

При проверка на микробус с търговищка регистрация, който не е притежавал лиценз за транспорт на живи животни, са открити общо 47 екзотични птици с фалшиви ветеринарни сертификати за произход и здравословно състояние

