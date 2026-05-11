3 мита за чая, в които е време да спрем да вярваме

Ч аят се счита едновременно за лекарство и скрита заплаха. В действителност всичко зависи от дозата, времето на прием и индивидуалните рискове, като например дефицит на желязо, кръвно налягане и сън. Развенчаваме три популярни мита.

Мит 1: Чаят помага за намаляване на отока

Чаят съдържа кофеин, който може да увеличи уринирането. Всъщност, една обикновена чаша чай няма значителен диуретичен ефект. Рандомизирано проучване сравнява черния чай с водата: участниците пият 4 или 6 чаши на ден. Параметрите на кръвта и урината показват, че чаят и водата нямат разлика в ефекта си върху водния баланс.

Изводът е прост: ако пиете чай в обичайните си количества, той се брои към общия ви дневен прием на течности. Ако обаче се опитвате да намалите отока с него, е малко вероятно да има някакъв ефект .

Мит 2: Зеленият чай изгаря мазнините

Зеленият чай често се предлага на пазара като напитка за отслабване. Той съдържа катехини и кофеин, така че може леко да повиши енергията и да повлияе на метаболизма. Но „леко“ е ключовата дума.

Кокрейнов преглед на зеления чай за отслабване и поддържане на теглото установи, че ефектът е малък, статистически незначителен и клинично слаб. Това означава, че чаят не е заместител на калорийния дефицит, редовния сън и упражненията.

Има и друго предупреждение: напитката и екстрактът са различни. Според NCCIH , зеленият чай като напитка за възрастни е като цяло безопасен, но добавките, съдържащи екстракта, могат да причинят гадене, коремен дискомфорт, повишено кръвно налягане и редки случаи на увреждане на черния дроб.

Мит 3. Можете да пиете чай с храна.

За здрав човек, чаша чай след хранене обикновено не е проблем. Ако обаче имате нисък феритин, анемия, бременност, обилна менструация или вегетарианска диета, времето е важно.

Полифенолите в чая свързват желязото от растителните храни и пречат на неговото усвояване. Проучване в British Journal of Nutrition установи , че черният чай, билковите чайове, кафето и какаото намаляват усвояването на желязо. Друго проучване установи също , че пиенето на чай с храна намалява усвояването на желязо. Пиенето на чай около час след хранене намалява този ефект.

Какъв е крайният резултат?

Чаят не помага за намаляване на отоците, не насърчава загубата на тегло сам по себе си и не винаги е безопасен, когато се консумира с храна. За повечето хора 2–4 чаши слаб чай на ден са здравословна част от здравословното хранене. Най-добре е обаче да се ограничи консумацията на силен зелен чай през нощта, екстракти за отслабване и чай с добавки с желязо.