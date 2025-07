28 юли: Как България плати за Втората балканска война

Б укурещкият договор е сключен на 28 юли (10 август нов стил) 1913 г. от делегатите на България, Румъния, Сърбия, Черна гора и Гърция. Договорът е сключен след Втората балканска война (Междусъюзническата война) и изменя предишния Лондонски договор, с който се слага край на Първата балканска война. Около месец по-късно българите подписват отделен граничен договор (Константинополския договор) с османците, които си възвръщат част от територията на запад от линията Енос-Мидия по време на втората война.

България, недоволна от постиженията си в Първата балканска война и особено от гръцките и сръбските завоевания в Македония, започва атака срещу бившите си съюзници през юни 1913 г. Атаките са отблъснати и гръцката и сръбската армия нахлуват в контролирана от България територия в замяна. В същото време османците настъпват в Източна Тракия и си връщат Адрианопол, докато Румъния използва възможността да нахлуе в България от север и да напредне срещу малка съпротива на кратко разстояние от българската столица София. Изолирана и заобиколена от по-мощна коалиция от противници, България е принудена да се съгласи на примирие и на мирни преговори, които да се проведат в румънската столица Букурещ.

Въпреки че османците също са участвали във Втората балканска война, те не са били представени на този договор. Вместо това по-късно са сключени двустранни договори с България (Константинополски договор) и Гърция (Атински договор).

