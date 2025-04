22 април: Ден на велики личности

Н а 22 април 1451 г. е родена кралицата на Кастилия и Леон Исабела Кастилска. Наследява от брат си Енрике IV кастилската корона и сключва династичен брак с Фердинанд Арагонски, с което поставя основите на политическото обединение на Испания, завършено при внука им Карл V. Изявява се като ревностна католичка и поборничка за вярата, която основава Испанската инквизиция. Управлението ѝ бележи завършването на испанската Реконкиста (1492) и откриването на Америка, което дава основание тя да бъде определяна като един от най-успешните и най-популярни владетели за всички времена.

1492 г. е може би една от най-важните в управлението на Исабела

– на 2 януари нейните войски превземат Гранада и завършват испанската Реконкиста, на 12 октомври покровителстваната от кралицата експедиция на Христофор Колумб достига Америка (макар че тя ще научи за това през следващата година), а всички евреи и мюсюлмани са експулсирани от страната или насила християнизирани.

Инквизиция и прогонване на евреите

Първите постъпки на Исабела и Фернандо за въвеждането на Инквизицията в Кастилия са направени още през 70-те години на 15 век. Още през 1478 г. кралицата получава папска була, с която Сикст IV разрешава преследването на еретици и евреи. Първият процес на Инквизицията в Испания се състои през 1481 г. в Севиля, където първи жертви на религиозния фанатизъм стават 288 новопокръстени евреи – т.нар. марани, за които Инквизицията организира пищно аутодафе.

Експедицията на Колумб

Три пъти Исабела отказва да субсидира плановете на Христофор Колумб да открие път към Индиите на запад. През 1492 г. Колумб получава разрешение от Исабела и на 3 август експедицията му се отправя да търси път към Индия. На 12 октомври 1492 г. корабите на Колумб достигат Америка. На следващата година експедицията се завръща в Кастилия, носейки със себе си съкровища от Америка. Така Испания навлиза в своята колониална ера и постепенно се превръща в империя.

През 1494 г. Исабела, Фердинанд и португалският крал подписват договора от Тордесиляс, с който си поделят света извън Европа. През 1503 г. кралицата създава Секретариат за Индиите, който по-късно се превръща във Върховен съвет на Индиите.

На тази дата през 1870 г. е роден Владимир Ленин – руски и съветски политик и държавен деятел, революционер и един от главните организатори и ръководители на Октомврийската революция.

Създател е и водач на Руската социалдемократическа работническа партия (болшевики), известна повече като болшевишката партия, създател на Третия комунистически интернационал и на първата социалистическа държава в света, първият министър-председател на Съветския съюз и създател на идеология, останала в историята с името марксизъм-ленинизъм. След Октомврийската революция е водач на Руската съветска федеративна социалистическа република, а от 1922 г. – лидер на СССР. Обявен е от списание „Тайм“ за една от стоте най-влиятелни личности на XX век.

