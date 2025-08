2 август: Князът, който се закле без одобрението на Русия

Н а 2 август 1887 г. във Велико Търново, Фердинанд Сакскобургготски полага тържествена клетва пред III Велико народно събрание, с което официално става княз на България. Това е повратен момент в българската история – както по отношение на вътрешнополитическото развитие, така и на международната позиция на младото българско княжество.

Предистория

Първият български княз – Александър I Батенберг, племенник на руския император Александър II, е избран през 1879 г. с одобрението на Великите сили. В началото той има силна подкрепа от Русия, но след Съединението на Княжество България и Източна Румелия през 1885 г., отношенията между него и Русия рязко се влошават.

Макар Съединението да е изключителен акт на държавническа смелост, Русия не го одобрява, тъй като не е съгласувано с нея. В последвалата Сръбско-българска война (1885 г.) Батенберг ръководи армията успешно, но това още повече разгневява Петербург.

На 9 август 1886 г. група русофилски офицери извършват преврат, при който Батенберг е принуден да абдикира и напуска страната. Макар след контрапреврат да се връща временно, политическата нестабилност и отказът на Русия да приеме неговото завръщане го карат окончателно да абдикира на 26 август 1886 г.

Изборът на Фердинанд

След месеци без държавен глава и силна политическа криза, Третото Велико народно събрание, свикано в Търново, избира Фердинанд Сакскобургготски за нов княз на България на 7 юли 1887 г., по предложение на премиера Стефан Стамболов.

Фердинанд е млад, с благороднически произход и добри връзки в европейските дворове, но избран без предварителното съгласие на Великите сили, особено без това на Русия.

The Bulgarian government gives permission to former King Ferdinand, who has been living in exile in Germany since 1918, to return to the country. pic.twitter.com/QdxwR0hxLv