18 март: Мистериозна кражба от музей в Бостън

В ранните сутрешни часове на 18 март 1990 г. 13 произведения на изкуството са откраднати от музея на Изабела Стюарт Гарднър в Бостън. Охранителите допуснаха двама мъже, представящи се за полицаи, отзовали се на сигнал, а крадците вързаха пазачите и ограбиха музея през следващия час. Случаят е нерешен и до днес; не са извършени арести и не са намерени откраднатите произведения. Те са оценени на стотици милиони долари от ФБР и търговците на изкуство. Музеят предлага награда от 10 милиона долара за информация, водеща до възстановяването на изкуството, най-голямата награда, предлагана някога от частна институция.

Откраднатите произведения първоначално са били закупени от колекционерката на изкуство Изабела Стюарт Гарднър

(1840–1924) и са били предназначени за постоянна експозиция в музея с останалата част от нейната колекция. Сред тях беше Концертът, една от само 34-те известни картини на Йоханес Вермеер и смятана за най-ценната неоткрита картина в света. Липсва и „Бурята на Галилейското езеро“, единственият морски пейзаж на Рембранд.

Други картини и скици на Рембранд, Едгар Дега, Едуар Мане и Говерт Флинк бяха откраднати, заедно със сравнително безценен финил с орел и китайски гу. Експертите бяха озадачени от избора на произведения на изкуството, тъй като по-ценните произведения бяха оставени недокоснати. Тъй като колекцията и нейното оформление са предназначени да бъдат постоянни, празните рамки остават висящи както в знак на почит към липсващите произведения, така и като контейнери за тяхното връщане.

ФБР смята, че обирът е планиран от престъпна организация.

По случая липсват сериозни физически доказателства и ФБР до голяма степен е разчитало на разпити, информатори под прикритие и специални операции за събиране на информация. Фокусира се предимно върху Бостънската мафия, която беше в разгара на вътрешна гангстерска война през този период. Една теория твърди, че гангстерът Боби Донати е организирал обира, за да преговаря за освобождаването на неговия капорежим от затвора; Донати е убит една година след обира.

Други разкази предполагат, че картините са били откраднати от банда в бостънския квартал Дорчестър, въпреки че тези заподозрени отричат ​​да са замесени въпреки факта, че спецоперация е довела до няколко присъди затвор. Всички са отрекли да знаят каквото и да е или са предоставили следи, които са се оказали безплодни, въпреки предложението за парична награда и намалени или отменени присъди затвор, ако разкрият информация, водеща до възстановяване на произведенията на изкуството.

Последният велик магистър на Ордена на тамплиерите

Жак дьо Моле е 23-тият и последен велик магистър на Ордена на тамплиерите. Вероятно е най-известният тамплиер след неговия основател и пръв велик магистир Юг дьо Пайен.

На 13 октомври (петък) 1307 г. Дьо Моле е арестуван в Храма – седалището на ордена в покрайнините на Париж. Три седмици по-късно Филип IV изпраща тайни инструкции на своите служители и след това започва масови арести на тамплиерите в цялата страна. Логичното продължение на клането е грандиозният многогодишен процес на ордена.

По време на процеса, след тежки изтезания, Дьо Моле няколко пъти променя показанията си.

През октомври 1307 г. той признава, че има обичай да се отрича Христос и да се плюе върху кръста. Въпреки това, на Коледа същата година, пред папските комисари, майсторът се отказва от свидетелството си. През август 1308 г. в Шинон Дьо Моле се връща към първоначалните си показания, а през 1309 г. всъщност отказва да защити ордена. Очевидно той се надява на аудиенция при папата, която така и не се състоя. На последното заседание през март 1314 г. дьо Моле се откавза от всичките си показания и заявява, че тамплиерите са невинни. Изгорен на клада на 18 март 1314 г. в Париж.

Първо излизане на човек в открития космос

Алексей Архипович Леонов е съветски космонавт. Извършил е първото излизане в открития космос на 18 март 1965 г., участвал е в първия международен съвместен полет „Союз – Аполо“ през 1975 г.

