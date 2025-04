17 април: „Игра на тронове“ завладява света

Н а 17 април 2011 г. е излъчен първият епизод на сериала на HBO „Игра на тронове“. Той следва историята на фентъзи епос поредицата „Песен за огън и лед“, вземайки името на първата книга.

Сюжетът, протичащ на измислените континенти Вестерос и Есос в края на лято, продължило десетилетие,

вплита няколко сюжетни линии.

Първата следва членовете на няколко благороднически фамилии в гражданска война за Железния трон на Седемте кралства; втората касае нарастващата заплаха от предстояща зима и митичните същества на Севера; третата хроникира опитите на изгонената последна представителка на свалената династия да си възвърне трона.

Чрез своите морално двузначни герои сериалът изследва въпроси за социалната йерархия, религията, лоялността, корупцията, гражданската война, престъпленията и наказанията. „Игра на тронове“ привлича рекорден брой зрители по HBO и придобива изключително широка и активна международна фен база. Снима се основно в Белфаст, Северна Ирландия и на някои места в Европа (в Хърватия). Актьорите в сериала са основно англичани или ирландци.

HBO наемат експерта по езици Дейвид Дж. Питърсън, за да създаде езика на Дотраките – „със свое собствено звучене, обширна лексика от повече от 1800 думи и сложна граматика“.

Въпреки че сериалът е отхвърлян от някои критици или получава снизходителни отзиви преди излъчването си поради особеностите на жанра, последвалият успех се отдава на нарасналата популярност на фентъзи темите. Популярността на сериала значително увеличава продажбите на романите от поредицата Песен за огън и лед, скоро преиздадени и останали на върха на класациите в продължение на месеци.

На тази дата през 1397 г. писателят Джефри Чосър представя „Кентърбърийски разкази“ за първи път в двора на английския крал Ричард II. Книгата е уникална с това, че е първата създадена на разговорен английски език, а не на използваните за работа тогава латински и френски.

Той използва описанията на героите и техните разкази, за да представи един ироничен и критичен портрет на английското общество по това време и най-вече на църквата. Сборникът е приет за една от най-важните творби в английската литература, защото не само бива определян като развлекателен от читателите, но и защото предоставя много възможности за интерпретация.

Творбата е написана по време на бурните времена в английската история

Католическата църква е в средата на Западната схизма и, макар че тя все още е била единственият християнски орган в Европа, е била обект на тежки противоречия.

"Caxton printed Chaucer's Canterbury Tales in 1476 and again in 1483. The 'new and improved' second edition offered a more faithful text and animated the tales with illustrated woodcuts of the pilgrims on horseback. The portraits generated a 'visual index' for readers to follow. pic.twitter.com/nkjKzaxOOJ