"Игра на тронове": Филмът идва, независимо от мнението на феновете

Е пичната история на "Игра на тронове" (GOT) може да бъде адаптирана за големия екран, което буди любопитство, но и въпроси за това как точно ще бъде пресъздадена историята, след като последният сезон остави толкова много фенове разочаровани.

Създателите на GOT, Дейвид Бениоф и Ди Би Вайс, твърдят, че противоречивият край на шоуто е бил резултат от незавършените книги на Мартин, но независимо от причината- мнозинството от зрителите все още са ядосани.

Според The Guardian, новият филм може да накара зрителите да забравят ужаса от последния сезон на емблематичния сериал. Може би новата продукция ще популяризира отново "Игра на Тронове", след като Бран завърши като владетел на Седемте кралства и Денерис реши след години на освобождаване на градове и хора, че истинската й страст е масово унищожение с драконов огън.

Но наистина не знаем, и единственият начин да разберем е чрез елиминиране на възможностите.

A #GameOfThrones film is in early development at Warner Bros. and HBO. (via: @THR 🔗 https://t.co/FAsv1I8aMr ) pic.twitter.com/qGc00DxqjU

Това няма да е римейк на осми сезон, защото актьорите вече са поне с десетилетие по-стари.

Няма да е филмова адаптация на последните две книги на Мартин, защото той все още не ги е завършил, пише The Guardian.

Новата продукция вероятно няма да бъде и предистория, защото има достатъчно – от "Домът на дракона "до "Рицарят на Седемте кралства", и дори спекулации за "Девет пътешествия" и "Десет хиляди кораба".

A Game of Thrones movie may be coming – but do we really need it? https://t.co/xjQwmmA4W8