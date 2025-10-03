Защо жените живеят по-дълго от мъжете: Учени разкриха тайната

У чените са установили, че жените средно живеят по-дълго от мъжете - и това се отнася не само за хората, но и за други живи същества, по-специално за животните.

Детайли

Според проучването, причините за тази разлика се коренят в еволюционната история. Например, при бозайниците женските живеят средно с 12% по-дълго от мъжките.

И въпреки че в някои страни тази разлика в продължителността на живота между мъжете и жените е намаляла донякъде поради подобрените условия на живот и развитието на медицината, съответната разлика в продължителността на живота е малко вероятно да изчезне в близко бъдеще.

Авторите на изследването установиха също, че не само генетиката, но и репродуктивните стратегии играят роля. Освен това, родителският фактор е важен - полът, който отделя повече време за отглеждане на потомство, живее по-дълго.

