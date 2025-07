15 юли: Сериен убиец разтърси света на модата

Н а сутринта на 15 юли 1997 г. в Маями Бийч, Флорида, Версаче излиза от имението си и се разхожда по Оушън Драйв, за да вземе сутрешната си преса. Обикновено Версаче моли свой асистент да ходи от дома му до близкото News Cafe, за да вземе списанията му, но този път решава да отиде сам.

Версаче се е върнал и се е качва по стълбите на имението си в Маями Бийч, когато мъж, облечен в сива тениска, черни шорти, бяла шапка и носещ раница, го прострелва в главата от упор с Taurus PT100 калибър .40.

Версаче е обявен за мъртъв в болница Jackson Memorial в Маями в 9:21 ч. Той е на 50 години по време на смъртта си.

Свидетел на убийството на Версаче е бившият му старши стилист от Обединеното кралство, Дийн Аслет, който е бил на почивка в Саут Бийч, Маями, и е купонясвал с Версаче няколко дни преди това.

Джани Версаче е последната жертва на Андрю Кънанън, сериен убиец, който по-рано беше убил четирима други мъже. Кънанън се самоубива на плаваща къща осем дни след убийството на Версаче.

remembering gianni versace today, the legend and iconic designer that brought to life real masterpieces. you are forever missed 🥺❤️‍🩹 pic.twitter.com/gR23BGVPos

Кънанън е бил обсебен от дизайнера и често се хвалел с близкото си „приятелство“ с Версаче, въпреки че това беше симптоматично за манията за величие на Кънанън: той често лъжливо твърди, че се е срещал със знаменитости.

Агентите на ФБР обаче твърдо вярват, че Версаче и Кънанън са се срещали преди това в Сан Франциско,

въпреки че какво е включвала връзката им, все още е загадка. Морийн Орт публикува статия от 2008 г. във Vanity Fair, в която съобщава, че Кънанън и Версаче са се срещали за кратко в нощен клуб в Сан Франциско през 1990 г. (според твърдения на няколко очевидци) и че е възможно да са общували и в други случаи, тъй като и двамата са били замесени в кръгове за секс срещу заплащане в Маями и Сан Франциско.

Семейството на Версаче обаче винаги твърдо е отричало, че двамата някога са се срещали. Полицията заяви, че не знае защо Версаче е бил убит. „Не знам дали някога ще разберем отговорите“, каза началникът на полицията в Маями Бийч Ричард Барето.

Тялото на Версаче е кремирано, а пепелта му е върната в семейното имение близо до Чернобио и е погребана в семейната гробница на гробището Молтразио близо до езерото Комо. На погребалната литургия на Версаче, проведена в Миланската катедрала, присъстваха над 2000 души, включително Каролин Бесет-Кенеди, Наоми Кембъл, Елтън Джон и Даяна, принцеса на Уелс, която загина при автомобилна катастрофа малко повече от месец по-късно.

Обсадата на Йерусалим бележи успешния край на Първия кръстоносен поход, чиято цел беше възстановяването на град Йерусалим и църквата „Гроб Господен“ от ислямски контрол. Петседмичната обсада започва на 7 юни 1099 г. и е извършена от християнските сили на Западна Европа, мобилизирани от папа Урбан II след Клермонския събор през 1095 г.

Градът е бил извън християнски контрол след мюсюлманското завладяване на Леванта през 637 г. и е бил държан в продължение на един век, първо от селджукските турци, а по-късно от египетските Фатимиди. Една от коренните причини за кръстоносните походи е възпрепятстването на християнските поклонения в Светите земи, което започва през IV в. Записани са редица разкази на очевидци за битката, включително в анонимната хроника „Gesta Francorum“.

On July 15th, 1099, Jerusalem was reconquered by the forces of the First Crusade, returning to Christian rule after almost five centuries. pic.twitter.com/MRb7LJhEef