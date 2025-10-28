13 смразяващи филма на ужасите, вдъхновени от реални събития

Ф илми като „Ужасът от Амитивил“, „Кошмарът на Елм Стрийт“ и „Тексаското клане с моторен трион“ се превърнаха в истински класики и неизменна част от холивудския канон за многократно гледане – но една от основните причини тези продукции да станат толкова големи хитове още от самото начало е, че те представляват изкуство, което свободно имитира живота.

В крайна сметка, какво може да бъде по-страшно от сюжет, който изглежда достатъчно правдоподобен, за да се случи на вас или на някой ваш близък?

От обитавани от духове къщи и обладени кукли до екзорсизми, базирани на истински случаи, вижте в нашата ГАЛЕРИЯ преглед на тези филми на ужасите, вдъхновени от реални събития.