13 смразяващи филма на ужасите, вдъхновени от реални събития

В крайна сметка, какво може да бъде по-страшно от сюжет, който изглежда достатъчно правдоподобен

28 октомври 2025, 12:24
13 смразяващи филма на ужасите, вдъхновени от реални събития
Източник: Getty Images

Ф илми като „Ужасът от Амитивил“, „Кошмарът на Елм Стрийт“ и „Тексаското клане с моторен трион“ се превърнаха в истински класики и неизменна част от холивудския канон за многократно гледане – но една от основните причини тези продукции да станат толкова големи хитове още от самото начало е, че те представляват изкуство, което свободно имитира живота.

В крайна сметка, какво може да бъде по-страшно от сюжет, който изглежда достатъчно правдоподобен, за да се случи на вас или на някой ваш близък?

От обитавани от духове къщи и обладени кукли до екзорсизми, базирани на истински случаи, вижте в нашата ГАЛЕРИЯ преглед на тези филми на ужасите, вдъхновени от реални събития.

13 филма на ужасите, базирани на истински събития
13 снимки
хорър ужаси
хорър ужаси
хорър ужаси
хорър ужаси
Източник: people.com    
Филми на ужасите По действителни събития Истински истории Обитавани от духове къщи Екзорсизъм
Силно земетресение удари Турция
Ексклузивно

Силно земетресение удари Турция

Преди 14 часа
Ужасна трагедия с автобус край Симеоновград бе избегната по чудо
Ексклузивно

Ужасна трагедия с автобус край Симеоновград бе избегната по чудо

Преди 17 часа
Мелиса се превърна в най-силната буря на планетата
Ексклузивно

Мелиса се превърна в най-силната буря на планетата

Преди 14 часа
Самолет, излетял от Канада, се разби в Гренландия
Ексклузивно

Самолет, излетял от Канада, се разби в Гренландия

Преди 18 часа

