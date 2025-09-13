Любопитно

13 септември: Денят, в който „История славянобългарска" докосна родината

Вижте какво се е случило на този ден в историята

13 септември 2025, 07:00
13 септември: Денят, в който „История славянобългарска" докосна родината
Източник: Георги Димитров

Н а 13 септември 1996 г. българската общественост беше зарадвана с един изключително значим културен момент – оригиналът на „История славянобългарска“ на Паисий Хилендарски беше временно върнат в родината от анонимен дарител и предоставен на Националния исторически музей.

Това събитие предизвика огромен интерес сред учени, историци и обикновени граждани, защото ръкописът на Паисий представлява духовната съкровищница на българското Възраждане и символ на националната идентичност.

Ръкописът е написан през 1762 г. от българския монах Паисий Хилендарски в манастира Хилендар на Света гора, Атон.

Творбата представлява първия опит за систематизирана история на българския народ, призоваваща към самосъзнание и национална гордост по време на османското робство. Историята му има огромно символично значение, защото вдъхновява поколения българи в стремежа им към просвета и свобода.

Оригиналният ръкопис на Паисий е дълги години съхраняван в българските манастири на Атон, но достъпът до него е бил ограничен. На 12 септември 1996 г. той е донесен анонимно в България, като самият факт на дарението остава загадка. Този жест е възприет като израз на уважение към българската култура и история, но също така поставя въпроса за опазването на ценни исторически ръкописи извън страната.

В Националния исторически музей оригиналът е изложен за кратко,

за да може широката публика да се докосне до първата систематизирана история на българския народ и да почувства величието на словото на Паисий. Събитието предизвиква вълна от медийно внимание и множество дискусии сред историците относно опазването на културното наследство и значението на „История славянобългарска“ за националната памет.

Впоследствие ръкописът е върнат обратно в Хилендар, спазвайки монашеските и дипломатически правила за съхранение на светогорските реликви. Все пак, краткото му пребиваване в България оставя траен отпечатък в националната културна памет и напомня за непреходната стойност на българската история и литература.

  • Взрив в Москва

На 13 септември 1999 г. Русия преживява една от най-трагичните и запомнящи се инциденти в мирно време – взрив в 8-етажен жилищен блок в Москва. Събитието се случва на фона на бурни социални и икономически промени в страната след разпадането на СССР, когато големите градове са изправени пред проблеми с инфраструктурата, безопасността и контрола върху взривоопасни вещества.

В резултат на експлозията в сградата загиват 124 души,

а десетки други са ранени. Съседните блокове също са засегнати – разрушени са стени, прозорци и балкони, а паниката сред жителите на района е огромна. Местопроизшествието е описано като хаотично и трагично: спасителните екипи работят денонощно, разчиствайки отломки и издирвайки оцелели, като понякога се налага да използват тежка техника, за да достигнат до блокирани хора.

Разследването на инцидента разкрива, че причината за експлозията е била умишлена – терористичен акт. Това предизвиква масови обществени реакции и повишава тревогата в Русия относно безопасността на гражданите и готовността на службите за бързо реагиране. Множество експерти подчертават, че сградата е била особено уязвима поради конструктивни особености на съветските жилищни блокове от типа „хрушчовка“, които са широко разпространени в Москва и другите големи градове.

В памет на жертвите се организират възпоменателни церемонии, а в следващите години руските власти предприемат мерки за укрепване на сградите и подобряване на системите за аварийно реагиране.

Още събития на 13 септември:

  • 1699 г. – Слънчево затъмнение, за което се съобщава в приписка на монах от Черепишкия манастир.
  • 1872 г. – Иларион Макариополски е посрещнат тържествено в Търново като митрополит на Търновската епархия.
  • 1953 г. – Никита Хрушчов е избран за Генерален секретар на ЦК на КПСС.

Родени:

  • 1903 г. – родена е американската актриса от френски произход Клодет Колбер
  • 1916 г. – роден е улеският писалет Роалд Дал („Матилда“, „Чарли и шоколадовата фабрика“)
  • 1929 г. – роден е българският оперен певец Николай Гяуров
  • 1967 г. – роден е американският спринтьор Майкъл Джонсън
  • 1987 г. – родена е българската тенисистка Цветана Пиронкова

Починали:

  • 81 г. – умира римският император Тит
  • 1996 г. – умира американският певец Тупак Амару Шакур

 

