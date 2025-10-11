Любопитно

11 октомври: Писмото на Айнщайн до Рузвелт, което промени хода на историята

11 октомври 2025, 06:57
11 октомври: Писмото на Айнщайн до Рузвелт, което промени хода на историята
Алберт Айнщайн   
Източник: GettyImages/Guliver

Н а 11 октомври 1939 г. американският президент Франклин Д. Рузвелт получава писмо, подписано от Алберт Айнщайн и група водещи учени, което предупреждава за възможността да бъде произведена нова, изключително разрушителна оръжейна технология – атомната бомба.

Това писмо се счита за ключов момент, който поставя началото на проекта, известен по-късно като Манхатънски проект,

и въвежда света в ерата на ядрената енергия и ядреното оръжие.

В писмото учените посочват, че развитието на ядрената физика и новите експерименти с уран могат да позволят на Германия да създаде атомно оръжие с невиждани разрушителни способности. Те настояват Съединените щати да започнат изследвания и производство на подобно оръжие, за да се предотврати потенциална катастрофа и стратегическо предимство на нацисткия режим.

С Айнщайн като един от най-известните научни гласове в света, писмото има огромно влияние върху Рузвелт. Въпреки че самият Айнщайн не е физик по ядрените реакции, подписът му придава тежест на предупреждението, което идва от групата учени, включително Лео Силард, Едуард Телър и Юджийн Вигнер.

Последствията

След получаването на писмото Рузвелт нарежда създаването на специален комитет за ядрените изследвания. Това води до разработването на Манхатънския проект, включващ водещи учени от САЩ, Великобритания и Канада, който в крайна сметка произвежда първите атомни бомби и променя хода на Втората световна война.

Писмото от 11 октомври 1939 г. остава символ на влиянието на учените върху политиката и на отговорността на науката към обществото. То показва как комбинацията от научно знание и политическа визия може да формира историята, дори когато последствията са драматични и далеч надхвърлят първоначалните очаквания.

  • Историческа среща на върха в Рейкявик

На този ден през 1986 г. американският президент Роналд Рейгън и съветският лидер Михаил Горбачов започват разговори на историческа среща на върха в Рейкявик, Исландия. Това е първият път, когато двамата лидери се срещат лице в лице на високо ниво, след като напрежението между САЩ и СССР достигна своя пик по време на Студената война.

Срещата е организирана в момент на напрежение в ядрената надпревара и международната политика. Основната цел на разговорите е намаляване на стратегическите настъпателни оръжия и обсъждане на възможности за ядрено разоръжаване. Рейгън и Горбачов обсъждат подробно стратегически ракети, междинни ракети със среден обсег и разполагането на ядрени оръжия, както и други въпроси, свързани със сигурността и стабилността в Европа и света.

Срещата в Рейкявик продължава два дни и включва дълги и интензивни преговори. И двамата лидери проявяват готовност за компромиси, като Горбачов предлага радикални намаления на ядрените арсенали, а Рейгън настоява за изключването на стратегическите настъпателни оръжия.

Въпреки че първоначално не се стига до подписване на споразумение, разговорите създават платформа за доверие и бъдещи преговори, които ще доведат до последващите исторически договори за разоръжаване, включително INF договора от 1987 г.

Значение и последици

Срещата в Рейкявик се смята за ключов момент в края на Студената война, тъй като демонстрира, че диалогът между двете суперсили е възможен дори в период на сериозни геополитически конфликти. Тя също така показва личната роля на лидерите в управлението на глобалната сигурност и ядрено разоръжаване.

Историците оценяват Рейкявик като пробив в дипломацията, който полага основите на споразуменията за контрол върху оръжията и сътрудничеството между САЩ и СССР в края на 80-те години.

Още събития на 11 октомври:

  • 1521 г. – Папа Лъв X дава на английския крал Хенри VIII титлата „Защитник на вярата“.
  • 1945 г. – Започва Гражданската война в Китай между правителството на Гоминдан, водено от Чан Кай-ши, и Комунистическата партия на Мао Дзедун.
  • 1984 г. – Американската астронавтка Катрин Съливан става първата жена, излязла в открития Космос.

Родени:

  • 1884 г. – родена е първата дама на САЩ Елинор Рузвелт
  • 1953 г. – роден е американският актьор Дейвид Морз („Дванайсет маймуни“, „Скалата“, „Контакт“, „Зеленият път“, „Танцьорка в мрака“)
  • 1992 г. – родена е американската рапърка Карди Би

Починали:

  • 1889 г. – умира английският физик Джеймс Джаул
  • 1963 г. – умира френският писател Жан Кокто

Редактор: Надежда Неменски
