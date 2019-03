William Gibson, the. Met him at an event last week, totally by surprise. Managed not to embarrass myself. I think. #iiii #foureyes #youarenotaselfie #portrait #williamgibson #neuromancer #johnnymnemonic #countzero #patternrecognition #scifi #vancouver #vancouversun #vancouverisawesome #narcityvancouver #curiocityvancouver #vancity #vancityfeed #vancitynow #vanmagram #yvr #artslandiayvr #georgiastraight #districtlocal #dailyviewvancouver #dailyhivevan #nikon #d750 #sigma135mm

A post shared by Four Eyes Portraits (@iiiiportraits) on Mar 11, 2019 at 3:40pm PDT