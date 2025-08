1.08: Глас от мрака на Холокоста – последните думи на Ане Франк

Н а 1 август е направен последният запис в най-известния личен дневник в света – този на Ане Франк. Анелис Мари Франк, по-известна като Ане Франк, е еврейско момиче, родено в Германия през 1929 г., което става символ на милионите загубени животи по време на Холокоста чрез своя прочут дневник. След като нацистите завземат властта, семейството ѝ се мести в Нидерландия, но през 1942 г., след започналите депортации на евреи, се укрива в т.нар. Задна къща в Амстердам.

Ане води дневник в продължение на две години, от 12 юни 1942 г. до 1 август 1944 г.. Това са дните, в които семейството Франк, заедно с още четирима души, живее в изолация и страх, укривайки се от нацистите. Последният ѝ запис е направен три дни преди арестуването им на 4 август 1944 г. след донос от анонимен информатор.

Какво съдържа последният запис на 1 август 1944 г.

Последният запис на Ане не е някакво драматично предчувствие или опис на страх. Напротив, той е дълбоко личен и емоционален, насочен навътре, към вътрешната ѝ борба. В него Ане пише за двойнствеността на своята личност: от една страна тя е весела, забавна, шеговита, а от друга – чувствителна, тъжна, дълбока. Тя споделя, че тази вътрешна, по-сериозна част от нея почти никой не познава, защото винаги се е стараела да показва силната си страна.

„…дълбоко в себе си съм напълно различна от това, което показвам навън… Но, уви, това се случва много рядко. И така е с всички хора, които живеят в страх“.

Това признание е особено трогателно, защото показва емоционалната зрялост и човечност на едно 15-годишно момиче, изправено пред нечовешки обстоятелства.

Арестът и последиците

На 4 август 1944 г., Гестапо нахлува в скривалището и арестува осемте души, които живеят там. Ане и сестра ѝ Марго са изпратени първо в транзитния лагер Вестерборк, после в Аушвиц, и накрая — в Берген-Белзен, където и двете умират от тиф през февруари или март 1945 г., малко преди освобождението на лагера.

Единственият оцелял от укриващите се е бащата на Ане – Ото Франк. След войната той се завръща в Амстердам, където получава дневника, спасен от семейна приятелка, Мийп Хийс, която помага при укриването. Ото решава да изпълни мечтата на Ане — да стане писателка — като публикува дневника ѝ през 1947 г. под заглавието Het Achterhuis („Задната къща“). По-късно той става известен по света като „Дневникът на Ане Франк“.

Берлин, 1 август 1936 г. Светът се събира за най-голямото спортно събитие на планетата – Летните олимпийски игри, а домакин е нацистка Германия. Под строгия поглед на Адолф Хитлер и в атмосфера на тежка пропаганда, игрите в Берлин трябва да се превърнат в сцена, на която да бъде демонстрирано превъзходството на т.нар. „арийска раса“. Но историята има други планове. На преден план излиза един човек – Джеси Оуенс, чернокож американски атлет, чиято спортна слава завинаги променя представата за сила, чест и човешко достойнство.

Олимпиадата като идеологическа витрина

Когато Берлин печели правото да бъде домакин на игрите през 1931 г., Германия все още е Ваймарска република. Но само две години по-късно на власт идва Хитлер, а нацисткият режим бързо превръща Олимпиадата в инструмент на пропаганда. Стремежът е ясен: чрез добре организирано и визуално внушително спортно събитие, Германия трябва да покаже не само възстановената си мощ, но и „естественото превъзходство“ на арийците над другите раси.

Стадионите са обновени, улиците — покрити със знамена, а цялата страна е подготвена до последния детайл. Това е първата Олимпиада, която се излъчва по телевизия и заснета с голям размах от режисьорката Лени Рифенщал в пропагандния филм Олимпия. Целта: светът да види „новата Германия“ — подредена, силна, доминираща.

Джеси Оуенс – неудобният шампион

На този фон се появява Джеймс Кливлънд Оуенс, по-известен като Джеси Оуенс — 22-годишен лекоатлет от Охайо, син на фермери, потомък на роби. Въпреки расовата дискриминация в собствената си страна, Оуенс печели място в американския олимпийски отбор. Това, което следва, е истински триумф. В рамките на няколко дни, Джеси Оуенс печели четири златни медала: на 100 метра спринт, 200 метра, дълъг скок и щафета 4х100 метра. Това е безпрецедентно постижение за времето си.

