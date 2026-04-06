България

Явор Божанков остана без шофьорска книжка

Депутатът си признал, че не се подчинил на полицейско разпореждане

6 април 2026, 13:38
Източник: БГНЕС

П олицията в Горна Оряховица е докладвала Явор Божанков на Софийската градска прокуратура за неподчинение при полицейска проверка, съобщи NOVA, позовавайки се на свои източници. 

В събота през нощта кола, собственост на депутата, е била засечена да се движи в родния му град Горна Оряховица. Навлязла е в забранена улица и при сигнал от патрул да спре, автомобилът е продължил пътя си. Впоследствие полицаите виждат народния представител да оставя колата си в друга улица и да продължава да се движи пеш.

Заради имунитета, който Божанков има като народен представител, патрулиращите нищо не могли да предприемат, но събраните данни за неподчинението, включително и записи от боди камери, са предоставени на СГП, тъй като тя е компетентна при разследване на депутати. 

По-късно в неделя Божанков е направил самопризнание, че докато шофира, не е изпълнил полицейско разпореждане - да спре за проверка. Книжката му е отнета за три месеца. Делото е вече в СГП. 

Източник: NOVA    
