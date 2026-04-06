Новата най-висока сграда в света достига исторически етап

Н ай-високата сграда в света – Джеда Тауър (Jeddah Tower) в Саудитска Арабия – се издига към нови висини този месец. Строежът на небостъргача напредва с „голям прогрес“ и е на път да достигне своя 100-тен етаж, сподели един от архитектите на проекта пред Newsweek.

Над облаците: Първата сграда с височина над 1 километър

A century into the skyscraper race, a 1-kilometer tower in Jeddah would stand roughly three times the Empire State Building pic.twitter.com/F0K0qTYugB — Business Insider (@BusinessInsider) April 3, 2026

Проектирана от архитектите Ейдриън Смит и Гордън Гил, кулата в Джеда ще достигне безпрецедентните 1000 метра (3281 фута). Когато бъде завършена, тя официално ще отнеме титлата на досегашния рекордьор – „Бурдж Халифа“ в Дубай (828 метра), който също е дело на Смит.

„В момента сме на 95-ия етаж, но до две седмици ще достигнем кота 100. Темпото се ускорява, тъй като с височината плочите на етажите стават по-малки“, обяснява Гордън Гил.

Completion date for world's tallest building - Jeddah Tower - pushed back to 2019 https://t.co/BiYxTRblOT pic.twitter.com/c3q6zB8pFh — AFP News Agency (@AFP) May 12, 2017

Дизайн като „хартиен самолет“

Архитектът описва силуета на кулата като изключително изчистен и ефикасен. Той го оприличава на сгънат хартиен самолет, който дете би поставило изправен. Структурата наподобява трипод, чиито три страни се издигат с различна скорост и завършват на различна височина, което помага за справяне с вятъра при тези екстремни нива.

#Jeddah Tower, the tallest tower in the world… has reached the 94th floor and is close to surpassing 100 floors soon 🇸🇦😍👏 pic.twitter.com/XW2rxrOyps — My Beautiful Saudi (@MybeautifulKSA) March 8, 2026

Кога ще бъде готова?

Проектираната дата за завършване на мегапроекта остава август 2028 г. Кулата ще разполага с над 130 етажа и ще бъде сърцето на изцяло нов икономически град в Джеда.

„Това ще бъде град в града и вярваме, че ще бъде огромен катализатор за развитието на цяла Саудитска Арабия“, заключава Гил.