Фрагменти 52: Третата световна тръгва от България?

Забавен малък разказ, ако позволите

Сънувах следния абсурдистки и дистопичен сюжет (моите сънища сякаш по правило са от йонесковски и бекетовски порядък, но за това – отделно и тъжно някой път): България гони 70 руски шпиони и отделни готвачи. Митрофанова размахва ултиматум, ние не го приемаме (най-сетне, FFS, еманципирани от токсичното руско влияние, което ни пречи още от граф Игнатиев и Каулбарс насам). Всички ние, антипутинистите, отбелязваме сякаш баскетболна тройка секунда преди сирената.

***

Лавров обаче ѝ казва, в стил групата Тото, “hold the line” (или, по -вероятно, „держать строй“). Скъсваме дипломатически и всякакви отношения, в медиите ген. Колев от Първата световна и особено онова на Вазов, дет много ви обичаме, ма защо сте дошли сега, става вид знаме на нашия непоколебим натовски избор.

***

Докладват на Путин, че оная там малка територия, дет и без тва я смята за своя (кандидатствала два пъти безуспешно да стане част от имперска Русия, тогава СССР), нещо се прави на важна, щот била част от ЕС и НАТО, па и онова за газовия поток. Путин кима ботоксово, сяда на една маса на 30 метра от Шойгу, Бортников и другите там, и казва (без да пуфка с лулата си, като един друг) – да, Болгария не за граница.

***

И тук вече се разцепвам във въображението си: ние ставаме причина за Третата световна. И това, в съня ми, ни прави в пиарски смисъл най-известната държава в света – и също компенсира нашия колективистичен комплекс, че сме малки и нищо не зависи от нас. Купища държави, начело с Ботсуана, Палау и най-вече САЩ, разбират какво е това „България“.

***

Държавата от руската орбита, която си е позволила да плюе на руската орбита. И, без да иска, решава съдбата на планетата, докато самата тя се разкъсва от некви нечовешки политически разправии, заради които президентът (щях да кажа „ще, не ще“, но той иска ли, иска) съставя служебно правителство, спазвайки конституционната процедура, па ако ще и “apres nous”.

***

Кошмарът продължава, забележете това „е-оборотное“. Путинова Русия, която по принцип не „бави“ страните, които смята за свои, бомбардира Варна, щот е най-близо до Одеса, следователно също видимо има нужда от денацификация, както и деакцентификация. Некви блокове във Владиславово са тук-там като изрязани с лъжичка от сладолед. За щастие, не даваме жертви, защото всички са или на плажа, или в онзи голям варненски мол, забравих му името. Въпреки всичко, некъв местен човек, строг и „защо су ти косе побелеле, друже“, продължава да твърди, че това е напълно легитимна „специална операция“, докато се крие някъде в София.

***

НАТО, разбира се, реагира – праща нещо като благ ултиматум на Путин, в смисъл, хайде вече да престанеш, блядь, ти посегна на натовска държава, престани точно в тоя момент, щот ще се изпепелим взаимно.

***

Неподражаемата интелектуално Захарова се поства от министерството на техните иностранных дел, и казва, „ние твърде дълго търпяхме България“. Докато в Тик-Ток яде ягоди, отгледани в някви южни страни, извън „патримониума“ на Русия.

***

НАТО предупреждава: да не правим България повод за ответен ядрен удар. Спрете да бомбардирате България, щот ще трябва да затрием цялата планета.

***

Световната преса, особено по-младите назначения, се чудят къде е България, проверяват в Гугъл, и там излиза некво видео с роми от „Банишора“, качени на каруца. Проверява си историческите източници и разбира, че поне в Ранното Средновековие е имало “Bulgarian Empire” при Симеон, третата най-голяма след Франкската и Източната римска. В „Ню Йорк Таймс“ излиза статия със заглавие “How Come We Never Knew There’s Been A Bulgarian Empire?”

***

Тукашни колективистично-националистки групи злорадо се изпльоскват „у Фейса“ с нещо в стил, е, и западняците най-сетне разбраха за Крум. А, пардоне моа – и че Тервел всъщност е Тривелий Теоктист, първият спасител на Европа, години преди Поатие. Джонатан Шак от „Гардиън“ дори пише леко лява статия, в която доказва, че Тервел е решително хетеросексуален и леко тъп, а пък Карл Мартел, който спира умаядското арабско племе при Поатие, е бил за diversity. Част от Европа ръкопляска. Ние – не, щот априори не знаем езици.

***

Путин в този момент сяда на една много дълга маса и ни съобщава, че ако няма руски неоимперски свят, както му харесва, тази планета му е през шмайзера, пардон – през ППШ-41.

***

Междувременно, НАТО се въздържа от ядрен удар, за да не затрие планетата като такава. Вследствие на което, Путин нахлува в Литва (за да си запази чудесния транспортен коридор към Калининград), и потвърждава, че България винаги е била в „руския мир“.

***

НАТО продължава да се чуди (като в комедийно шоу на Тревър Ноа), и казва така: сър Путин, айде престани и се изтегли от Украйна, защото ще ядеш големия американски. Последно предупреждение.

***

Става съвсем лека разправия къде е България. В Страсбург я намират на картата и установяват, че е член на ЕС.

***

Някъв руски дипломат, в групата на 70-те, се запъва и казва, ми няма да си ходя, айде да видим как ще ме мръднете. С течение на новините се оказва, че това е тьотка Митрофанова.

***

Путин мисли. Лавров също. Междувременно, Рогозин изплисква пак: източното българското Черноморие е руско и без това (държат го „наши хора“), и имаме основание да го откъснем за себе си. Ще денацифицираме абсолютно цялото черноморско крайбрежие без Трабзон и онова, което принадлежи на нашия приятел Ердоган.

***

Напрежението нараства „експоненциално“, както викат хората, които не подозират за израза „в геометрична прогресия“.

***

В България се редят президентски служебни правителства, които – повече или по-малко – се съгласяват, че ще се съгласят да организират избори, колкото трябва и докогато трябва. Всички в първото вкупом се извиняват, че сме изгонили безценни люди. Президентът на Южен Судан, Салва Кир Маярдит, недоразбрал и страшно разтревожен относно нашата антируска позиция, поства нещо от сорта, че няма да позволи разни там като нас да му прецакат вноса на жито, и че ще удави в Сини Нил всички, които не го харесват.

***

НАТО обаче не се дава и предупреждава, че това с България е вид ескалация, която е неприемлива, казано на дипломатичен език. Съвсем неприемливо е – казват те в ООН – да се бомбардира единично Варна и там да се разрушават обекти в квартал „Владиславово“, построени през последните 30 години от, да ги наречем, местни спонсори, които винаги са си били добре с Русия.

***

Захарова, междувременно, докато се прави на нищо с череши, отгледани в Киргизстан, ни напомня, че ние сме страшни смешници и въобще неблагодарници.

***

Проевропейската коалиция у нас, сглобена с нечовешко усилие и малко пари, отвръща със злорад пост, в който се казва, между другото, че ние помним ген. Колев, който бил казал еди-кво си в Първата световна, а па дори и патриархът Вазов бил казал още по еди-кво си.

***

Докато се разправяме за Варна, в Кишинев се разполагат руски войски, но американците казват, добре, спрете, предупредихме ви, колко още пъти да ви предупредим.

***

Руският официален отговор е, ами, вие ни принудихте, ние предупредихме, че Молдавия си е наша, а всички румънци да си бият камшика не само зад Днестър, но и като цяло. В България текат интервюта, според които ние никога, ама никога повече няма да имаме нищо общо с варварска Путинова Русия. Българският народ обаче не внимава и си мисли, че ние сме вечни братя.

***

НАТО, за да спаси планетата, дава заден. Добре, казват те, но само да не говорим за Тайван.

***

И се опира на Ердоган, който решава за сирийските бежанци и за кюрдите. Има и официално руско изявление, в което бегло се споменава България, която най-сетне се била опълчила на традиционното руско влияние. Мои вечни приятели, които взимат само по 3000 на месец, щот руското разузнаване си е направило нова сметка за осигуровките, са сериозно възмутени.

***

НАТО казва, ще изтеглим тук-там войски, давайте жить дружно.

***

И шансът от България да започне Третата световна, което поне за момент щеше да ни постави на световната карта, си отива.

***

Какъв е краят на този сценарий? 1) Китай се путинизира окончателно и превзема Тайван, и – бууум – край на тази планета, някъде към 2031. 2) Това са мои забавни бълнувания, обикновен геополитически кошмар.

***

Истината е, за съжаление, че няма да има ядрена война и край на планетарния живот. Но много ми хареса горния дистопичен сюжет, в който Третата световна почва от България, и ние най-сетне – макар че след Третата няма кой да ни оцени – сме фактор за нещо, и дори Южен Судан ни псуват.

***

То е и чудесен сюжет за филм, но страшно се съмнявам, че със субсидията от НФЦ ще можем да заснемем ядрена война.

***

Ерго, моята идея за филм за Третата световна е вид „тиатрална“, леко сливенска – като няма пари за експлозии, да го даваме нещо като “Glengarry Glen Ross” на Дейвид Мамет. С неизбежните наши „великолепни“ актьори, поставени в една стая, и които рецитират репликите на едни и същи сценаристи.

***

Упс, то пък нямаме актьорите за подобен „театрален“ велик филм – Ал Пачино, Джак Лемън, Алек Болдуин, Ед Харис, Кевин Спейси. Бахти, няма оправия.

***

Но сериозно: спете спокойно. Ние сме член на НАТО, колкото и това да се забравя. И няма да има ядрена война.

***

Но съм длъжен да напомня: ако все пак има, хубавото е, че няма да имате време за хейт и „той не позна“, гагага.

***

See you in Hell (намигащо човече).

