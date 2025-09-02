България

Зрелищна акция! Вдигат дерайлиралия трамвай с кран

Районът е обезопасен от полиция и екипи на Аварийното звено на Столичната община

2 септември 2025, 11:02
Зрелищна акция! Вдигат дерайлиралия трамвай с кран
Източник: Георги Димитров/Vesti

Започна работата по отстраняване на дерайлиралия трамвай в района на Румънското посолство в София. Два крана натовариха едната мотриса на камион, който ще я превози до депо.

Следва извозване и на втората мотриса.

Районът е обезопасен от полиция и екипи на Аварийното звено на Столичната община.

Движението е спряно само по ул. Цар Иван Асен“, в района на катастрофата.

Трамвай, оставен без надзор, помля коли и потроши подлез в София

От Центъра за спешна медицинска помощ в София обясниха за БНР, че сигналът за инцидента е подаден в 4:49 ч. На мястото са изпратени три линейки. Няма пострадали хора, има само материални щети.

Припомняме, че трамвай по линия 22 излезе от релсите в района на Румънското посолство в София като помете 7 паркирани коли и потроши подлез.

За щастие при инцидента няма пострадали хора.

Трамвай излезе от релсите в София, има материални щети
26 снимки
трамвай 22
трамвай 22
трамвай 22
трамвай 22

Твърди се, че трамваят е бил подкаран от неизвестно лице, когато е бил оставен без надзор от ватмана. Две мотриси са се обърнали.

Екип на NOVA успя да разговаря неофициално с ватмана на трамвая. Той обясни, че оставил превозното средство за кратко без надзор. Спирайки и дърпайки спирачката, той е слязъл, за да си купи кафе. 

Източник: БНР    
трамвай релси София инцидент
