Арестуваха мажоретка, скрила тялото на бебето си в торба за боклук

Лейкън Снелинг е обвинена в малтретиране на труп, подправяне на доказателства и укриване на раждането на бебе

2 септември 2025, 13:17
Арестуваха мажоретка, скрила тялото на бебето си в торба за боклук
Източник: Istock

С тудентка от Университета в Кентъки и състезателна мажоретка беше арестувана, след като тялото на бебето ѝ беше намерено в торба за боклук, оставена в килер, съобщават властите, предаде New York Post

21-годишната Лейкън Снелинг е задържана в неделя. 31 август, след като полицията е била повикана за неотзивчиво бебе в резиденция близо до кампуса в Лексингтън, според изявление на полицейското управление на града.

Бебето е открито „увито в кърпа и е в черна торба за боклук“ в килера, сочи полицейският доклад, предаден на WLWT. Полицията потвърждава, че Снелинг е майката на детето, което е обявено за мъртво на място.

По време на разпита мажоретката признала, че е родила, съобщава Lex18, позовавайки се на полицейския доклад.

Лейкън Снелинг е обвинена в малтретиране на труп, подправяне на доказателства и укриване на раждането на бебе.

Почти всички аборти в щата са забранени от 2022 г.

Снелинг е член на състезателния мажоретен отбор STUNT на Университета на Кентъки, според уебсайта на университетската атлетика. Тя е студентка последен курс и е участвала в отбора през последните три сезона.

„Можем да потвърдим, че тя е била член на екипа на STUNT през последните три сезона. Всички останали въпроси трябва да бъдат насочени към полицията в Лексингтън“, заяви говорител на университета пред Lex18.

В момента Снелинг се намира в центъра за задържане на окръг Файет. Причината за смъртта на бебето ще бъде изяснена от съдебната служба на окръга, казват властите.

До момента Университетът на Кентъки не е отговорил на искането на The Post за коментар.

Източник: New York Post    
Университет Кентъки Студентка Арест Мъртво бебе Укриване на раждане Лейкън Снелинг Забрана на аборти Криминално разследване Мажоретка
