5 трагични съдби на британски кралски особи, останали в историята

П онякога е достатъчна само една смърт, за да промени драстично хода на историята. Това важи в пълна сила за британското кралско семейство – дори когато починалият не е бил самият монарх.

В продължение на векове Короната остава мощен инструмент на властта във Великобритания, въпреки че ролята на парламента постепенно нараства. Именно затова дори смъртта на млад или второстепенен член на кралския дом често е оказвала дълготрайни последици върху политиката и обществото.

Връщаме се назад във времето и припомняме пет от най-трагичните загуби, белязали монархията. Те предизвикват дълбока скръб както в кралското семейство, така и сред народа, а в някои случаи – разклащат самите устои на държавата.

