България

Инцидент на жп линията Змейово – Стара Загора, загина жена

Двамата машинисти на влака са тествани за употреба на алкохол, отчетени са отрицателни резултати

25 март 2026, 11:44
Инцидент на жп линията Змейово – Стара Загора, загина жена
Източник: БТА

Ж ена е загинала, след като е била ударена от влак на железопътния път между гарите Змейово и Стара Загора тази сутрин около 8:30 часа. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Сигнал за инцидента на спешния телефон 112 е подал началникът на пътническия влак.

На място е изпратен полицейски екип на Първо Районно управление, който установил, че жената е загинала на място. Починалата е с неустановена самоличност към момента.

Двамата машинисти на влака са тествани за употреба на алкохол, отчетени са отрицателни резултати. На място се извършва оглед от дежурна оперативна група.

Работата по случая продължава, допълват от полицията.

На сайта на БДЖ се посочва, че пътническият влак по линията Горна Оряховица - Стара Загора е заминал от гара Стара Загора със 137 минути закъснение след приключени следствени действия. Влаковата композиция е престояла в гара Стара Загора заради инцидент след неправомерно пресичане на железопътната линия.

Източник: Кореспондент на БТА в Стара Загора Павлина Дудева    
Последвайте ни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Любопитно Преди 19 минути

Милиардерът Джаред Айзъкман се обяви за връщането на планетарния статус на Плутон, но има ли правомощията Белият дом да променя законите на Космоса?

България Преди 22 минути

Очаква се те да бъдат обявени до няколко дни

България Преди 1 час

Снимката е илюстративна

Свят Преди 1 час

Десетки китайски кораби сканират морското дъно от Арктика до Гуам в мащабна операция за „военно-гражданска фузия“. Вижте как Пекин събира данни за подводния релеф и разполага стотици сензори, за да подкопае предимството на САЩ в бъдещи подводни битки

Любопитно Преди 1 час

Mattel разширява своята приобщаваща линия Fashionistas с кукла, която носи инсулинова помпа и сензор за глюкоза, помагайки на децата да приемат по-добре медицинските състояния

Свят Преди 1 час

До момента няма официална реакция от украинска страна

Исторически пробив: Непал ще има първа трансджендър жена депутат

Свят Преди 1 час

Нейният възход и постижение бележат прогресивна стъпка на Непал към по-голяма приобщеност, след години на тиха борба за признание

Парламентарни избори Преди 1 час

Според справка на ЦИК към 25 март 2026 г., общо 60 897 потвърдени заявления за гласуване извън България са били подадени от български граждани на места в 61 държави

Свят Преди 1 час

Епицентърът му е бил на 11,5 километра север-североизток от град Янина

България Преди 2 часа

Край на фиксираните цени: Нови промени в „Гражданска отговорност“ предвиждат следене на катастрофите 5 години назад. Как дигиталното досие ще определя цената на полицата, защо смяната на компанията вече няма да крие ПТП и кои трикове за измама отпадат

България Преди 2 часа

16-годишната спортистка пострада при тежък инцидент в чешки зимен курорт

България Преди 2 часа

"Това не е кражба на пари, а на човешки животи", заяви премиерът

България Преди 2 часа

В община Бяла Слатина са регистрирани 17 случая, повечето от които са неваксинирани деца

Свят Преди 2 часа

Ще остане ли Орбан на власт или унгарската опозиция ще сложи край на управлението му? Отговорът на този въпрос ще стане ясен съвсем скоро

България Преди 2 часа

България Преди 2 часа

Това заяви президентът в приветствието си на третия Международен форум за кирилицата

Всичко от днес

От мрежата

