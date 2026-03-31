Жена почина на тротоар в София и станаха катастрофи

Ж ена почина на тротоара до кръговото движение на 4-и км в София, като точно там се случиха и две катастрофи с материални щети, предава "24 часа".

Жена загина след инцидент на пешеходна пътека в столицата

На жената ѝ прилошало малко преди 14 часа, паднала на тротоара и починала. Тя била на 65 години.

Междувременно на същото място се случили две катастрофи. При тях няма пострадали, но заради съвпадението на мястото, минаващи решили, че вероятно става дума за жертва на катастрофа. На мястото има и пешеходна пътека.

От СДВР обясниха, че между трите инцидента няма връзка.