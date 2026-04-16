Земетресение до Благоевград

16 април 2026, 12:37
Източник: iStock

З еметресение с магнитуд 2,2 по Рихтер е регистрирано в ранните часове на 16 април 2026 г. в Югозападна България, показват данни на Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН (НИГГГ-БАН).

Земетресението е регистрирано в района на Благоевград.

По информация на сеизмолозите трусът е станал в 00:46 ч. (GMT) на 16 април 2026 г. Епицентърът е локализиран на координати 41.89° северна ширина и 23.15° източна дължина, а дълбочината е 15,5 километра.

Земетресението е слабо по сила и е в категорията на тези, които обикновено не се усещат от населението или се възприемат само от хора, намиращи се много близо до епицентъра.

Към момента няма данни за нанесени материални щети или пострадали.

Източник: НИГГГ-БАН
  • Какво да правим при земетресение

Земетресението е внезапно и често разрушително разклащане на земната повърхност, причинено от бързото освобождаване на енергия в земната кора, която създава сеизмични вълни. Тъй като земетресенията могат да ударят без предупреждение и да имат опустошителни последици, познаването на правилните действия преди, по време и след трус е от жизненоважно значение за намаляване на риска от наранявания и смъртни случаи. Тези протоколи за безопасност са разработени въз основа на дългогодишни изследвания и опит в сеизмично активни райони по света.

  • Подготовка преди земетресение

Ефективната подготовка може значително да намали щетите и опасностите. Препоръчително е да се подготви авариен комплект, съдържащ вода, нетрайни храни, лекарства, фенерче, радио на батерии и резервни батерии. В дома е важно да се идентифицират безопасни места, като под здрави маси или бюра, и далеч от прозорци и външни стени. Тежките мебели, рафтове и уреди трябва да бъдат здраво закрепени към стените, за да се предотврати тяхното преобръщане.

Семейният план за действие, включително определено място за среща извън дома, е също ключов елемент. Всеки член на семейството трябва да знае къде се намират главните спирателни кранове за газ и вода, както и електрическото табло, за да може да ги изключи при необходимост.

  • По време на земетресение

Най-важното правило по време на земетресение, когато сте на закрито, е "Клекни, Покрий се, Дръж се здраво" (Drop, Cover, Hold On). При първите признаци на трус, незабавно клекнете на ръце и колене, покрийте главата и врата си с ръце или с подръчни средства, след което пълзете под здрава мебел като маса или бюро и се дръжте здраво за нея, докато трусът отмине. Стойте далеч от прозорци, огледала, високи мебели, външни стени и висящи предмети. Не използвайте асансьори. Ако сте на легло, останете там и покрийте главата си с възглавница.

Ако сте на открито, опитайте се да се придвижите до открито пространство, далеч от сгради, улични лампи, дървета и електрически стълбове, след което легнете на земята.

В движещо се превозно средство, отбийте внимателно встрани на пътя на открито място, спрете и останете в автомобила, докато трусът приключи.

  • След земетресение

След като основният трус отмине, е важно да се запази спокойствие и да се оцени ситуацията. Проверете за наранявания на себе си и околните. Бъдете внимателни за падащи отломки, счупено стъкло и повредени електрически кабели. Ако има признаци на изтичане на газ или повреда на водопровода, изключете съответните комунални услуги. Слушайте радио или следете новинарски емисии за инструкции от властите. Избягвайте влизане в повредени сгради. Бъдете подготвени за вторични трусове (афтършокове), които могат да настъпят часове, дни или дори седмици след основното земетресение. Оказвайте помощ на пострадали, ако е безопасно и сте обучени да го правите.Прилагането на тези мерки е от съществено значение за оцеляване и минимизиране на последиците от земетресения, особено в сеизмично активни региони като България.

 

По темата

Ръст на наемите в Европа - България в топ 5 по поскъпване

Ръст на наемите в Европа - България в топ 5 по поскъпване

Вал Килмър „възкръсна“ чрез AI: Първи кадри от новия филм с покойния актьор (ВИДЕО)

Вал Килмър „възкръсна“ чрез AI: Първи кадри от новия филм с покойния актьор (ВИДЕО)

Мая Нешкова: „Снощи си отиде моето всичко“ – почина Маестро Кирил Икономов

Мая Нешкова: „Снощи си отиде моето всичко“ – почина Маестро Кирил Икономов

След края на ерата Орбан – накъде ще поеме Унгария

След края на ерата Орбан – накъде ще поеме Унгария

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

biss.bg
„Най-лошото от двата свята“: Polestar критикува плъг-ин хибридите

„Най-лошото от двата свята“: Polestar критикува плъг-ин хибридите

carmarket.bg
Кристалина Георгиева предупреди за „тежки времена“
Ексклузивно

Кристалина Георгиева предупреди за „тежки времена“

Преди 18 часа
МВФ алармира за ситуация като след Втората световна война с дълга
Ексклузивно

МВФ алармира за ситуация като след Втората световна война с дълга

Преди 14 часа
Европол удари балкански наркокартел с тонове кокаин
Ексклузивно

Европол удари балкански наркокартел с тонове кокаин

Преди 16 часа
САЩ няма да удължат дерогацията за руския петрол
Ексклузивно

САЩ няма да удължат дерогацията за руския петрол

Преди 16 часа
ПРБ: Подпомагаме усилията на МВР да противодейства на изборните нарушения

ПРБ: Подпомагаме усилията на МВР да противодейства на изборните нарушения

България Преди 2 минути

До момента са иззети 1 млн. евро при акции на МВР срещу купуването на гласове, съобщи преди дни и.д. главен секретар Георги Кандев

,

Най-черните прогнози се сбъдват: Рискът от климатичен колапс в Атлантика вече е над 50%

Свят Преди 7 минути

Ново изследване разкрива, че най-песимистичните климатични модели са най-реалистични, като се очаква забавяне на Гълфстрийм с до 58% до края на века

ЕК одобри 334 млн. евро временна помощ за български енергоемки дружества

ЕК одобри 334 млн. евро временна помощ за български енергоемки дружества

Свят Преди 32 минути

Комисията отбеляза, че помощта е свързана с реинвестиране на половината получена помощ в мерки за намаляване на въглеродното замърсяване

Кулинарна катастрофа в „Кошмари в кухнята“?

Кулинарна катастрофа в „Кошмари в кухнята“?

Любопитно Преди 39 минути

Синът на шеф Манчев се включва в новата спасителна мисия на предаването край Иракли

Историята на Марита Лоренц – от концентрационните лагери до спалнята на Фидел Кастро

Историята на Марита Лоренц – от концентрационните лагери до спалнята на Фидел Кастро

Любопитно Преди 50 минути

Как една жена се превръща от любовница в агент на ЦРУ със задача да убие Ел Команданте и защо бурната им връзка завършва с провален заговор и мистериозни разкрития

Коща осъди "ужасяващата атака" на Русия срещу украински цивилни

Коща осъди "ужасяващата атака" на Русия срещу украински цивилни

Свят Преди 59 минути

"Снощи Русия предприе нова жестока атака срещу мирни граждани в Украйна", заяви той

Необичаен инцидент в София: Кола „паркира“ в подлеза на Орлов мост (СНИМКА)

Необичаен инцидент в София: Кола „паркира“ в подлеза на Орлов мост (СНИМКА)

България Преди 1 час

Необичаен инцидент блокира подлеза на Орлов мост, след като автомобил без надзор се спусна по стълбите. По първоначални данни няма пострадали, а екипи на полицията изясняват причините за самопроизволното тръгване на колата

Тя ли е най-мразеният човек в онлайн пространството

Тя ли е най-мразеният човек в онлайн пространството

Любопитно Преди 1 час

Меган Маркъл направи силно лично признание по време на последната си публична поява в Австралия, заявявайки пред група студенти, че вярва, че е била „най-тролваният човек в целия свят“ след десетилетие на непрекъснати онлайн нападки

Акция "купен вот" в няколко града, блокада и арести

Акция "купен вот" в няколко града, блокада и арести

България Преди 1 час

Задържаха четирима служители на ТЕЦ „Бобов дол“, иззеха списъци с имена и предложения за награди

Доживотен затвор за 12-годишни: Ел Салвадор прие драстични мерки срещу престъпността

Доживотен затвор за 12-годишни: Ел Салвадор прие драстични мерки срещу престъпността

Свят Преди 1 час

Новият закон, иницииран от президента Найиб Букеле, позволява на властите да налагат най-тежкото наказание на малолетни за убийства и тероризъм, предизвиквайки остри критики от ООН

Адел се завръща с нов сингъл и филмов дебют в „Cry To Heaven“

Адел се завръща с нов сингъл и филмов дебют в „Cry To Heaven“

Любопитно Преди 1 час

Адел започва актьорска кариера във филма на Том Форд „Cry To Heaven“. След края на резиденцията си във Вегас, звездата ще съчетае кино дебюта си с нова музика, записвайки специален сингъл за саундтрака на историческата драма

Автомобил пламна край Владая, изгоря до основи

Автомобил пламна край Владая, изгоря до основи

България Преди 1 час

Към момента няма данни за пострадали хора

Робърт Кенеди младши

От китове с резачка до мечета в парка: Тайните на Робърт Ф. Кенеди

Свят Преди 1 час

Странен разказ за високопоставения здравен служител е разкрит в новата книга „RFK Jr.: The Fall and Rise“, написана от журналистката Изабел Винсент, която се е позовала на широк кръг източници, включително лични дневници, водени от него, докато е живял в Ню Йорк между 1999 и 2001 г.

Емоция в кадри: Графа рисува „Картина“ и пренася магията на живо в „Графа Live“

Емоция в кадри: Графа рисува „Картина“ и пренася магията на живо в „Графа Live“

Любопитно Преди 1 час

Графа представи сингъла „Картина“, поставяйки началото на видео поредицата „Графа Live“ в YouTube. След успеха на едноименната книга, форматът продължава да разказва историята на артиста чрез кадри от най-силните му концертни изпълнения

Франция освободи петролен танкер, свързван със "сенчестия флот"

Франция освободи петролен танкер, свързван със "сенчестия флот"

Свят Преди 2 часа

Корабът беше задържан през март заради липса на доказателства за флаг и собственост

.

Горивата през 2026: Франция бори спекулата, какви са цените в съседите ни и в ЕС

Свят Преди 2 часа

Докато френското правителство влиза в открита битка с високите цени по бензиностанциите, разликите по Балканите се задълбочават

Всичко от днес

10 често срещани здравословни проблеми при Кане Корсо

dogsandcats.bg

10 шумни породи кучета, известни с прекомерния си лай

dogsandcats.bg
1

Картали отново се размножават в Източните Родопи

sinoptik.bg
1

Захлаждане в последните дни на април

sinoptik.bg

Мая Нешкова: Отиде си моето момче, моето всичко

Edna.bg

Истината за Coachella: блясъкът в Instagram и реалността, за която никой не говори

Edna.bg

Ливърпул потвърди кошмарните очаквания: Екитике пропуска Световното първенство

Gong.bg

Трагедия: бивш футболист от Бундеслигата загина след сблъсък с елен

Gong.bg

ЕК одобри помощ заради цените на тока за енергоемките отрасли в България

Nova.bg

Почина Маестро Кирил Икономов

Nova.bg