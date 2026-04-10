Зеленски: Продажбата на „Лукойл“ в България е руска игра за милиарди

Украинският президент заяви, че Русия може да е настоявала за облекчаване на санкциите, за да продаде европейските активи на „Лукойл“. По думите му въпросът засяга около 20 обекта в Европа, включително рафинерии в България и Румъния, които или не работят, или приходите от тях не достигат до Русия

10 април 2026, 12:01
Източник: БТА

У краинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия може да е настоявала за облекчаване на санкциите върху петрола, за да продаде европейските активи на „Лукойл“.

В разговор с журналисти Зеленски посочи, че очаква пълното възстановяване на санкциите върху руския петрол след събитията в Близкия изток, съобщи „Укринформ“, цитирана от БТА.

„Сега наблюдаваме настъпване на примирие в Близкия изток и Персийския залив. Очаквам санкциите срещу руския петрол да бъдат напълно възстановени, както бяха преди. В противен случай всеки ден ще укрепва убеждението ми, че това е била руска игра – използване на удобен претекст за отмяна на санкциите върху енергийните ресурси и придобиване на възможност за продажба на активите на „Лукойл“. Нашата оценка беше, че ако пълните санкции останат в сила още шест месеца до една година, те ще фалират“, каза Зеленски.

По думите му въпросът засяга около 20 обекта в Европа, включително рафинерии в България и Румъния, които или не работят, или приходите от тях не достигат до Русия.

„Смятам, че санкциите бяха облекчени отчасти, за да се позволи на Русия да продаде тези активи. Ако този анализ е неправилен, отново ще видим налагането на строги санкции върху руските енергийни ресурси, тъй като именно приходите от енергията финансират войната им – война, на която всички трябва да помогнат да се сложи край“, добави той.

На 22 октомври 2025 г. Съединените щати наложиха санкции срещу „Лукойл“ и „Роснефт“, като се позоваха на липсата на ангажимент от страна на Русия към мирния процес, насочен към прекратяване на войната в Украйна.

След санкциите „Лукойл“ започна да разглежда оферти от потенциални купувачи за своите международни активи

През декември саудитската „Мидад Енерджи“ (Midad Energy) се очерта като един от основните претенденти за закупуване на чуждестранните активи на санкционираната руска петролна компания.

В началото на януари Блумбърг съобщи, че „Шеврон Корпорейшън“ (Chevron Corporation) и „Куантум Енерджи Партнърс“ (Quantum Energy Partners) възнамеряват да обединят усилията си за придобиване на международните активи на „Лукойл“.  

В края на януари „Лукойл“ съобщи, че е подписал споразумение с американската инвестиционна компания „Карлайл" (Carlyle) за продажбата на „Лукойл Интернешънъл" (LUKOIL International GmbH) – 100% дъщерно дружество на „Лукойл“, което притежава международните активи на групата „Лукойл“. Според оценка, цитирана от Ройтерс, цената на активите е около 22 млрд. долара (около 18,4 млрд. евро). 

В България „Лукойл“ притежава рафинерията „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД с капацитет 190 000 барела дневно – най-голямата на Балканите. На 14 ноември българското правителство назначи Румен Спецов за особен управител на дружествата на „Лукойл“ в страната, който ще наблюдава работата на рафинерията в Бургас. 

Министерството на финансите на САЩ разреши операциите за закупуване на стоки и услуги в съоръжения на „Лукойл“ извън Русия до 29 април 2026 г., в това число и някои дейности в България, припомня агенция Ройтерс.

В Румъния „Лукойл“ притежава рафинерията „Петротел“ (Petrotel) с капацитет 48 600 барела дневно – третата по големина в страната, както и около 300 бензиностанции. Три компании са се интересували от закупуване на румънските активи на компанията, съобщиха официални лица през ноември, без да дават подробности.

Руската компания има и права за офшорни проучвания в териториалните води на Румъния в Черно море.

В Нидерландия „Лукойл“ притежава 45% в рафинерията „Зееланд“ (Zeeland) с капацитет 180 000 барела дневно, управлявана от съвместно предприятие с френската „ТоталЕнержи“ (TotalEnergies).

Източник: БТА/Бойчо Попов    
