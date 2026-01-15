А втомагистрала „Марица“ е затворена за движение заради преобърнал се тир с полска регистрация.

Инцидентът е станал днес малко преди 16:00 часа при км 33 край Хасково в посока Пловдив, предаде NOVA.

Затвориха АМ "Марица" заради преобърнал се тир край Хасково

Заради катастрофата движението в участъка е напълно спряно и се пренасочва по обходен маршрут през пътен възел „Димитровград“ – път I-8 Хасково – Пловдив, информират от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Камион се преобърна на АМ "Марица", движението е блокирано

По данни на „Пътна полиция“ водачът на камиона не е пострадал. Пробите му за алкохол и наркотични вещества са отрицателни. Тежка техника ще изтегли тира от пътното платно. До приключване на операцията участъкът от автомагистралата остава затворен.