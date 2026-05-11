България

Шефът на "Гробищни паркове" в София е уволнен за нарушения

Установено е незаконосъобразно и непрозрачно разходване на публични средства

11 май 2026, 13:54
Шефът на "Гробищни паркове" в София е уволнен за нарушения
Източник: БГНЕС

В резултат на проверка на "Инспекторат за противодействие на корупцията" към Столична община, директорът на ОП "Гробищни паркове", Румен Димитров, е дисциплинарно уволнен, поради установени незаконосъобразни практики. Проверката е извършена в периода 25 март – 30 април 2026 г., съобщиха от Столичната община.

При проверката е установено незаконосъобразно и непрозрачно разходване на публични средства, неспазване на бюджетната дисциплина, назначаване на лица без необходимото образование и стаж, както и липса на контрол при обработка на лични данни.

В съответствие със законовите изисквания, при спазване на принципа за нулева толерантност към корупцията и съмненията за корупция, кметът на София Васил Терзиев е предприел необходимите действия. Румен Димитров е дисциплинарно уволнен, считано от 11.05.2026 г. Докладът от извършената проверка е предоставен на Софийска градска прокуратура за предприемане на необходимите законоустановени действия.

Създаването на отдел "Инспекторат за противодействие на корупцията“ е част от новата управленска структура на Столична община и има за цел засилване на вътрешния контрол, превенцията и навременната реакция при съмнения за нередности.

"Когато има установено нарушение на закона, действията са ясни и не подлежат на интерпретация. Контролът трябва да работи и ще работи – без изключения“, коментира кметът на София Васил Терзиев.

Източник: Агенция "Фокус"    
Дисциплинарно уволнение Румен Димитров ОП Гробищни паркове Столична община Инспекторат за противодействие на корупцията Корупция Разходване на публични средства Васил Терзиев Софийска градска прокуратура Вътрешен контрол
Последвайте ни

По темата

Шефът на

Шефът на "Гробищни паркове" в София е уволнен за нарушения

Скрита в гардероба: Картина, открадната от нацистки генерал, се появи след 80 години

Скрита в гардероба: Картина, открадната от нацистки генерал, се появи след 80 години

Студен фронт и силен вятър до 70 км/ч сменят слънцето, ето кога идва лошото време

Студен фронт и силен вятър до 70 км/ч сменят слънцето, ето кога идва лошото време

"Естетическа пасмина": Евгени Минчев защити Десислава Радева след критиките за облеклото ѝ

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

biss.bg
Xpeng P7 ми показа какво наистина значи автономно шофиране (тест драйв)

Xpeng P7 ми показа какво наистина значи автономно шофиране (тест драйв)

carmarket.bg
Пламъци, дим над центъра и извънредни мерки: Всичко за пожара, който затвори район в София
Ексклузивно

Пламъци, дим над центъра и извънредни мерки: Всичко за пожара, който затвори район в София

Преди 19 часа
Тръмп пристига в Пекин за ключови преговори със Си Цзинпин
Ексклузивно

Тръмп пристига в Пекин за ключови преговори със Си Цзинпин

Преди 15 часа
Нобеловата лауреатка Наргес Мохамади преместена в болница в Техеран
Ексклузивно

Нобеловата лауреатка Наргес Мохамади преместена в болница в Техеран

Преди 16 часа
Французин проявил симптоми при завръщането си от круизния кораб, засегнат от хантавирус
Ексклузивно

Французин проявил симптоми при завръщането си от круизния кораб, засегнат от хантавирус

Преди 15 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

С винтидж шапка и перлите на кралицата: Кейт Мидълтън засия на градинско парти в Бъкингам

С винтидж шапка и перлите на кралицата: Кейт Мидълтън засия на градинско парти в Бъкингам

Любопитно Преди 19 минути

Принцесата на Уелс се появи в изящна визия, съчетавайки модерен дизайн с уникална винтидж шапка от 30-те години. След възстановяването си от рака, Катрин отново е център на вниманието, подготвяйки се за първото си официално посещение в чужбина

Русия атакува Украйна с дронове въпреки примирието, има загинали и ранени

Русия атакува Украйна с дронове въпреки примирието, има загинали и ранени

Свят Преди 33 минути

Същевременно руското министерство на отбраната обвини Украйна в нарушаване на прекратяването на огъня

„Нищо не яде“: Кога захранването се превръща в стрес за цялото семейство

„Нищо не яде“: Кога захранването се превръща в стрес за цялото семейство

Любопитно Преди 47 минути

Детето отказва да яде? Ето как да спрете преговорите и стреса по време на хранене

"Излязох от дупката": Малума очаква второ дете след тежка битка с паническите атаки

"Излязох от дупката": Малума очаква второ дете след тежка битка с паническите атаки

Любопитно Преди 1 час

Световната музикална звезда Малума изненада феновете си навръх Деня на майката с новината, че със Сусана Гомес очакват второ дете. Изпълнителят направи емоционално признание за паническите атаки и трудния път към психическото здраве след раждането на първата му дъщеря

Германският министър на отбраната е в Киев за преговори за отбранителната промишленост

Германският министър на отбраната е в Киев за преговори за отбранителната промишленост

Свят Преди 1 час

Посещението не беше обявено предварително от съображения за сигурност

,

Лекари спасиха Бони Тайлър след внезапно спиране на сърцето в болницата

Любопитно Преди 1 час

74-годишната певица е претърпяла сърдечен арест, докато медиците са се опитвали да я събудят от изкуствена кома след спешна операция. В момента тя се бори и с тежка инфекция в болница в Португалия

Десетки българи жертва на фишинг атака с изкуствен интелект

Десетки българи жертва на фишинг атака с изкуствен интелект

България Преди 1 час

Фишинг съобщенията са от името на институции и куриерски компаниии

Сигурност на цената на едно кафе месечно: Защо застраховаме колите си, но оставяме домовете си на случайността?

Сигурност на цената на едно кафе месечно: Защо застраховаме колите си, но оставяме домовете си на случайността?

Любопитно Преди 1 час

Ироничното е, че докато колата губи стойността си с всеки изминал ден, домът е най-ценният ни актив – и финансово, и емоционално

Запознайте се с истинската Емили от „Дяволът носи Прада“

Запознайте се с истинската Емили от „Дяволът носи Прада“

Любопитно Преди 1 час

Стилистката Лесли Фремар призна, че тя е вдъхновила образа на Емили Блънт. Тя разкрива за напрежението във Vogue, защо е почувствала книгата като предателство и как Анна Уинтур първа я е предупредила, че в романа нейният образ е „най-злият“

Влак помете 72-годишен мъж край гара Дяково

Влак помете 72-годишен мъж край гара Дяково

България Преди 1 час

Пострадалият се е движел покрай коловоза, съобщиха от МВР

Владимир Путин

„Санкциите стигнаха до ботокса му“: Лицето на Путин провокира лавина от въпроси

Свят Преди 1 час

„Изплашеният и параноичен“ Владимир Путин е изправен пред още повече въпроси относно лошото си здраве, след като беше забелязан с подпухнало и „видимо остаряло“ лице по време на парада за Деня на победата в Москва

<p>Калас и Германия реагираха на предложението на Путин за Шрьодер</p>

Кая Калас и германското правителство реагираха на предложението на Путин за Шрьодер

Свят Преди 1 час

"Русия няма право да избира посредници за войната в Украйна"

Звезден прах в Антарктида: Ледовете разкриха пътя на Земята през останки от супернова

Звезден прах в Антарктида: Ледовете разкриха пътя на Земята през останки от супернова

Любопитно Преди 1 час

Учени откриха редки изотопи в ледени ядра на десетки хиляди години, които служат като дневник на Слънчевата система. Находката доказва, че планетата ни преминава през облаци от радиоактивни отломки от мъртви звезди, докато се движи в Галактиката

<p>18-годишен шофьор се блъснал в електрически стълб в Пловдив</p>

С 2 промила алкохол: 18-годишен шофьор се блъснал в електрически стълб в Пловдив

България Преди 1 час

Той е в критично състояние след тежката катастрофа

Започна кастингът за филма „Стоичков – Имало едно време в България“

Започна кастингът за филма „Стоичков – Имало едно време в България“

Любопитно Преди 1 час

Над 130 роли, хиляди кандидати и дигитална поредица, която ще покаже процеса отвътре

<p>Четец по устните разкри отношението на Бионсе и Блейк Лайвли към асистентите на Met Gala</p>

Четец по устните разкри отношението на Бионсе и Блейк Лайвли към асистентите на Met Gala

Любопитно Преди 2 часа

Две от най-големите звезди на червения килим, Бионсе и Блейк Лайвли, предизвикаха бурни дискусии с поведението си по време на тазгодишната Met Gala. Докато едната бе похвалена за вниманието си, другата се сблъска с остри критики от страна на феновете

Всичко от днес

От мрежата

Котките с шарка таби - произход и любопитни факти

dogsandcats.bg

Как да предпазим домашните си любимци от кърлежи

dogsandcats.bg
1

Какви истории пазят чешмите в Лугорието

sinoptik.bg
1

Планината Голо Бърдо има нов първенец

sinoptik.bg

От „не искам“ до „вкусно е“: Малките тайни на спокойното захранване

Edna.bg

Над 130 роли във филма „Стоичков – Имало едно време в България“. Катингът започна

Edna.bg

Лудогорец извади основен играч от отбора, ще има сериозни промени

Gong.bg

Ужасяваща статистика за нидерландски гранд

Gong.bg

ГДБОП разкри схема за киберизмами чрез SMS-и и съобщения в чат приложения от името на институции

Nova.bg

Проверяват заместник-министър на образованието за злоупотреби с евросредства

Nova.bg