България

Заловиха с наркотик сина на бизнесмена Атанас Бобоков

Той се е возил в спрян за проверка заради пътно нарушение автомобил

15 януари 2026, 22:01
Източник: БГНЕС

Б ожидар Бобоков - синът на бизнесмена Атанас Бобоков, е бил задържан след проверка на "Пътна полиция" в курорта Пампорово в четвъртък.

Информацията пред NOVA потвърди директорът  на Областната дирекция на МВР - Смолян старши комисар Цветан Цанков.

Прокуратурата трябва да плати по 10 000 лева на Бобокови

При обиск в Божидар Бобоков са отрити 200 грама наркотични вещества.

Той се е возил в спрян за проверка заради пътно нарушение автомобил. Колата е била управлявана от 19-годишен шофьор, който е гражданин на Обединените арабски емирства.

Оправдаха Бобоков по делото за държане на стрели и копия 

Божидар Бобоков е задържан с мярка до 24 часа в РПУ Чепеларе.

Източник: NOVA    
15.01: Първа сред първите - България признава независимостта на Македония
Ексклузивно

15.01: Първа сред първите - България признава независимостта на Македония

Преди 16 часа
Днес внимавайте с непознатите и вижте кой празнува имен ден
Ексклузивно

Днес внимавайте с непознатите и вижте кой празнува имен ден

Преди 15 часа
Слънчево ще е в четвъртък, но идват ледени дни
Ексклузивно

Слънчево ще е в четвъртък, но идват ледени дни

Преди 16 часа
Наистина ли посещението на сауна прави кожата ви по-здрава
Ексклузивно

Наистина ли посещението на сауна прави кожата ви по-здрава

Преди 15 часа

