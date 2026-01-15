Заловиха с наркотик сина на бизнесмена Атанас Бобоков

Б ожидар Бобоков - синът на бизнесмена Атанас Бобоков, е бил задържан след проверка на "Пътна полиция" в курорта Пампорово в четвъртък.

Информацията пред NOVA потвърди директорът на Областната дирекция на МВР - Смолян старши комисар Цветан Цанков.

При обиск в Божидар Бобоков са отрити 200 грама наркотични вещества.

Той се е возил в спрян за проверка заради пътно нарушение автомобил. Колата е била управлявана от 19-годишен шофьор, който е гражданин на Обединените арабски емирства.

Божидар Бобоков е задържан с мярка до 24 часа в РПУ Чепеларе.