Протести блокираха "Цариградско шосе" в София

На мястото се провеждат два протеста

22 септември 2025, 17:24
К ръстовището на бул. 'Цариградско шосе" и ул. "Димитър Пешев" в столичния квартал "Горубляне" беше блокирано от протестиращи.

На мястото се провеждат два протеста. Първият е на жители на квартал "Дружба", които изразяват недоволство от предстоящото спирането на топлата вода в района заради ремонт. Вторият протест е с искане за оставката на зам.-кмета Никола Лютов, предава NOVA.

Жителите на "Дружба 2" с втори протест срещу ремонта на топлопреносната мрежа

Организаторите на протеста срещу Лютов са заявили блокиране на кръстовището в общината, но двата протеста се сляха, подкрепиха се взаимно и блокираха движението.

