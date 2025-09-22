Протести блокираха "Цариградско шосе" в София

К ръстовището на бул. 'Цариградско шосе" и ул. "Димитър Пешев" в столичния квартал "Горубляне" беше блокирано от протестиращи.

На мястото се провеждат два протеста. Първият е на жители на квартал "Дружба", които изразяват недоволство от предстоящото спирането на топлата вода в района заради ремонт. Вторият протест е с искане за оставката на зам.-кмета Никола Лютов, предава NOVA.

Организаторите на протеста срещу Лютов са заявили блокиране на кръстовището в общината, но двата протеста се сляха, подкрепиха се взаимно и блокираха движението.