България

Трима получиха шанс за нов живот благодарение на донорска ситуация в Пловдив

Органите на 41-годишен мъж спасиха пациенти в България и Румъния

22 септември 2025, 13:27
Трима получиха шанс за нов живот благодарение на донорска ситуация в Пловдив
Източник: iStock Photos/Getty Images

Т рима души получиха шанс за нов живот, след като близките на 41-годишен мъж взеха благородното решение да дарят неговите органи. Донорската ситуация е реализирана от екип на УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив, с координатор д-р Дончо Ташков и неговия заместник д-р Емил Митковски.

Българска донорка спаси трима души в Румъния

В резултат на това, в УМБАЛ "Александровска" медицински екип от Клиниката по урология, ръководен от доц. д-р Пламен Димитров, трансплантира бъбреци на двама мъже – на 22 и на 57 години.

По линия на споразумението с Румъния, 58-годишен мъж получи шанс за нов живот след трансплантация на черен дроб, поради липса на подходящ реципиент в България.

За първи път човек оцеля 100 дни с изкуствено сърце 

Според информация от лечебните заведения, пациентите са в добро общо състояние и остават под лекарско наблюдение в реанимация. По медицински причини други органи не бяха трансплантирани.

Министерство на здравеопазването и Изпълнителна агенция “Медицински надзор” изразяват искрени съболезнования към близките на донора и дълбока благодарност за тяхното благородно решение, взето в труден момент, да спасят човешки животи. Благодарност се изказва и на екипите на лечебните заведения.

Източник: Изпълнителна агенция „Медицински надзор“    
Последвайте ни
Политиците с послания по повод 117 години от Независимостта на България

Политиците с послания по повод 117 години от Независимостта на България

Голяма победа за България: Националният ни отбор по волейбол е на 1/4-финал на Световното

Голяма победа за България: Националният ни отбор по волейбол е на 1/4-финал на Световното

Внимание шофьори! Затварят за ремонт три участъка от АМ

Внимание шофьори! Затварят за ремонт три участъка от АМ "Тракия" в посока Бургас

Огнен гняв: Вулканът Левотоби Лаки-Лаки в Индонезия изригна няколко пъти (ВИДЕО/СНИМКИ)

Огнен гняв: Вулканът Левотоби Лаки-Лаки в Индонезия изригна няколко пъти (ВИДЕО/СНИМКИ)

Новият ред за удостоверяване на стаж: Какво трябва да знаете

Новият ред за удостоверяване на стаж: Какво трябва да знаете

pariteni.bg
Собствениците на Tesla минават на бензин, дизел дори и EV от други марки

Собствениците на Tesla минават на бензин, дизел дори и EV от други марки

carmarket.bg
<p>16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания</p>
Ексклузивно

16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания

Преди 6 дни
Ексклузивно

"Газа гори": Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на града

Преди 6 дни
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт
Ексклузивно

До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт

Преди 6 дни
<p>Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване</p>
Ексклузивно

Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

Преди 6 дни

Виц на деня

– Защо пиете толкова ракия? – Докторът ми каза да стоя далеч от болестите. А спиртът дезинфекцира!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Израел отвори отново важен граничен пункт с Йордания

Израел отвори отново важен граничен пункт с Йордания

Свят Преди 44 минути

Той беше затворен, след като йордански шофьор на камион откри огън на обекта, убивайки двама израелски военни

Кола блъсна и уби мъж на пътя Рила - Кочериново

Кола блъсна и уби мъж на пътя Рила - Кочериново

България Преди 47 минути

Сигналът за инцидента е подаден около 3:30 часа в неделя

Масирана руска атака взе жертви в Запорожие, има и ранени

Масирана руска атака взе жертви в Запорожие, има и ранени

Свят Преди 2 часа

Междувременно управителят на украинската Донецка област съобщи, че руските сили са убили в неделя четирима души

<p>Криминално проявен влезе с взлом в болницата в Разград</p>

Криминално проявен влезе с взлом в медицински помещения в болницата в Разград

България Преди 2 часа

Той е установен като извършител на серия увреждания в града

<p>Овладян ли е големият пожар&nbsp;край село Ракита</p>

Пожарът край село Ракита: Няма опасност огънят да приближи село Горно Романци

България Преди 2 часа

Директорът на държавното горско стопанство в Брезник предполага, че причината за огъня е човешка небрежност

Земетресение разлюля Света гора в Гърция

Земетресение разлюля Света гора в Гърция

Свят Преди 3 часа

Трусът е бил усетен и в района на Солун

Силният съперник на Ердоган на прицел: Какво става в Турция?

Силният съперник на Ердоган на прицел: Какво става в Турция?

Свят Преди 3 часа

В Турция репресиите срещу опозицията продължават с пълна сила,

<p>Влак дерайлира в Искърското дефиле</p>

Товарен влак дерайлира в Искърското дефиле

България Преди 3 часа

От релсите е излязал локомотивът и два-три вагона

Тенденции за коса тази есен: 5 нюанса, които гарантирано ще привлекат вниманието

Тенденции за коса тази есен: 5 нюанса, които гарантирано ще привлекат вниманието

Любопитно Преди 4 часа

Есен 2025 определя свои собствени правила дори за тенденциите в боядисването на коса

<p>Изненадващ момент: Тръмп и Мъск си стиснаха ръцете&nbsp;на погребението на Чарли Кърк (ВИДЕО)</p>

Изненадващ момент: Тръмп и Мъск един до друг на погребението на Чарли Кърк, стиснаха си ръцете

Свят Преди 4 часа

Двамата присъстваха на службата в памет на убития десен активист

<p>&quot;Сега той е мъченик за свободата на Америка&quot;</p>

"Сега той е мъченик за свободата на Америка": Тръмп нарече покойния Чарли Кърк гигант на своето поколение

Свят Преди 4 часа

"Преди по-малко от две седмици страната ни загуби един от най-великите умове на нашето време", заяви американският президент

В последния почивен ден: Очаква се засилен трафик по основните пътища и магистрали в страната

В последния почивен ден: Очаква се засилен трафик по основните пътища и магистрали в страната

България Преди 5 часа

Полицейското присъствие по пътищата е засилено

Премиерът Росен Желязков е в Ню Йорк за Общото събрание на ООН

Премиерът Росен Желязков е в Ню Йорк за Общото събрание на ООН

България Преди 5 часа

Той ще ръководи българската делегация по време на Седмицата на високо равнище в ООН

Чудо! 4 жени оцеляха след удар на мълния в колиба

Чудо! 4 жени оцеляха след удар на мълния в колиба

Свят Преди 5 часа

Сега те говорят открито за ужасяващия инцидент

Жителите на "Дружба 2" с втори протест срещу ремонта на топлопреносната мрежа

Жителите на "Дружба 2" с втори протест срещу ремонта на топлопреносната мрежа

България Преди 5 часа

Министърът на енергетиката отправи критики към "Топлофикация София"

Протеинова закуска, която ви държи енергични - одобрена от диетолози

Протеинова закуска, която ви държи енергични - одобрена от диетолози

Любопитно Преди 6 часа

Правилната закуска е основата на ефективността

Всичко от днес

От мрежата

10 златни правила за щастливо и здраво куче

dogsandcats.bg

Видове вътрешни паразити при котките

dogsandcats.bg
1

Първите дни на есента - в плен на лятото

sinoptik.bg
1

Сергей Добрянов изкачи Черни връх хиляда пъти

sinoptik.bg

Блясък без срок на годност: Как изглеждат днес супермоделите от 90-те

Edna.bg

Забравени герои: Какво се случва с оцелелите от „Титаник“ българи

Edna.bg

Ясни са съперничките на Александра Фейгин за Олимпиадата

Gong.bg

15 години по-късно: България е в топ 8 на света

Gong.bg

България се класира за четвъртфинал на Световното по волейбол

Nova.bg

Денят на независимостта: Какви послания отправиха политиците за празника

Nova.bg