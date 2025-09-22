Лесни домашни кроасани със сладко - без мая, без бакпулвер

К роасани с конфитюр могат да се приготвят дори без мая и бакпулвер. Рецептата включва прости съставки. Ще получите меки и ароматни сладкиши, които са страхотни с чай или кафе.

Ароматни кроасани с конфитюр: проста рецепта

Съставки:

Брашно – 400 г

Щипка сол

Масло – 200 г

Заквасена сметана (15–20%) – 200 г

Сладко – 200 г

Пудра захар (за поръсване)

Инструкции

Първо настържете маслото, добавете брашното и разтрийте с ръце, докато се образуват трохи. Добавете заквасената сметана и омесете тестото. Сложете тестото в пош и след това го поставете в хладилника за 30 минути.

Разделете тестото на две части. Разточете го на кора с дебелина 2-3 мм. След това го нарежете на триъгълници.

Сложете сладко върху всяко парче и го навийте на малки кроасани.

Печете на 170 градуса за 35 минути. Поръсете отгоре с пудра захар.