Лесни домашни кроасани със сладко - без мая, без бакпулвер

К роасани с конфитюр могат да се приготвят дори без мая и бакпулвер. Рецептата включва прости съставки. Ще получите меки и ароматни сладкиши, които са страхотни с чай или кафе.
Ароматни кроасани с конфитюр: проста рецепта
Съставки:
- Брашно – 400 г
- Щипка сол
- Масло – 200 г
- Заквасена сметана (15–20%) – 200 г
- Сладко – 200 г
- Пудра захар (за поръсване)
Инструкции
Първо настържете маслото, добавете брашното и разтрийте с ръце, докато се образуват трохи. Добавете заквасената сметана и омесете тестото. Сложете тестото в пош и след това го поставете в хладилника за 30 минути.
Разделете тестото на две части. Разточете го на кора с дебелина 2-3 мм. След това го нарежете на триъгълници.
Сложете сладко върху всяко парче и го навийте на малки кроасани.
Печете на 170 градуса за 35 минути. Поръсете отгоре с пудра захар.