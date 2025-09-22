България

Европрокуратурата повдигна обвинение за измама с европейски средства в София

Става дума за обществена поръчка, чийто старт е даден от Българската агенция по заетостта

22 септември 2025, 13:53
Б юрото на Европейската прокуратура в София повдигна обвинения пред Софийския градски съд срещу заподозрян в измама с проект, съфинансиран от Европейския социален фонд и Инициативата за младежка заетост.

Става дума за обществена поръчка, чийто старт е даден от Българската агенция по заетостта за доставка на мебели за офис за нейните нужди. Тя е съфинансирана от оперативната програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.

Разследването сочи, че обвиняемият, в качеството си на представител на фирмата, е подал невярна информация за опита ѝ, за да бъде допусната до търга. Тя е спечелила договора през март 2020 г. на стойност 151 000 евро, от които близо 128 700 са от бюджета на ЕС, предава БНР.

Ако бъде признат за виновен, обвиняемият може да получи 8 години затвор.

