Откриха тяло на човек на екопътека „Невястата“ край Смолян

Работи се по всякакви версии, една от които е убийство

22 септември 2025, 14:20
Откриха тяло на човек на екопътека „Невястата“ край Смолян
Източник: БТА

П олицията в Смолян разследва тежко криминално престъпление, станало на екопътека „Невястата“, съобщи за БТА окръжният прокурор Недко Симов. Той посочи, че е намерено човешко тяло и се работи по всякакви версии, една от които е убийство.

Очаква се на място да пристигне съдебен лекар, за да направи оглед на тялото. Събират се всякакви доказателства.

Сигналът е подаден тази сутрин. Образувано е досъдебно производство.

На мястото на престъплението има екипи на полицията и се извършват огледи, каза за БТА Елена Стоилова – говорител на Областната дирекция на МВР в Смолян. Едва, когато приключи работата на терен, ще може да се даде повече информация по случая, допълни Стоилова.

Източник: Кореспондент на БТА в Смолян Елена Павлова    
Смолян убийство екопътека тяло разследване
