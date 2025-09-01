"Възраждане" осъди опитите за възпрепятстване на работата на екипа на NOVA в Сопот

"Възраждане" категорично се разграничава от нападението над журналиста Благой Бекриев и оператора Калоян Калчев. Политическата организация е предприела всички необходими действия, за да може журналистите да бъдат допуснати до протеста и да извършват без да бъдат възпрепятствани служебните си задължения. Това посочват в позиция до NOVA от политическата формация.

През целия ден екипи на всички телевизии присъстваха на протеста, те осъществяваха включвания на живо и отразяваха изявления на присъстващите по тяхна преценка и съобразно редакционната политика на медията, която представляват.

Позиция на NOVA



В 15:00 ч. към протеста се присъединиха симпатизанти на друга политическа партия, които активно започнаха да опитват да правят провокации, да разединяват протеста и да създават напрежение.

Опазването на свободата на словото и достойнството на личността са две от темите, с които "Възраждане" винаги се е ангажирала. Готови сме да се включим в дискусии по темата, както и в работни срещи за обсъждане на медийното законодателство.