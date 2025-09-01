Позиция на NOVA

България

Свободата на словото и правото на обществото да бъде информирано са основни демократични ценности

1 септември 2025, 11:48
В чера журналистът на медията Благой Бекриев и операторът Калоян Калчев бяха ритани и обиждани, а живото им включване от Сопот, което трябваше да отрази протестите, свързани с посещението на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в града - възпрепятствано, пише NOVA

Призоваваме гражданите, участниците в протестните действия, включително техните организатори, сред които парламентарните партии „Възраждане“ и „Величие“, да гарантират правото на медиите да информират обективно и свободно.

Подобни прояви не само нарушават професионалната ни дейност, но и засягат правото на обществото да получава достоверна информация. Свободата на словото и правото на обществото да бъде информирано са основни демократични ценности.

свобода на медиите протести право на информация възпрепятстване на журналисти Урсула фон дер Лайен Сопот
