ВВС ще получи обувки за над 1 милион лева от кожа на едър рогат добитък

Пилотите от Военновъздушните сили ще получат 2504 чифта нови обувки, описани в публикувана обществена поръчка от Министерството на отбраната

7 октомври 2025, 11:31
ВВС ще получи обувки за над 1 милион лева от кожа на едър рогат добитък
Източник: iStock

П илотите от Военновъздушните сили ще получат 2504 чифта нови обувки, описани в публикувана обществена поръчка от Министерството на отбраната. Прогнозната сума за обувките е 1 022 251,00 лева (522 668,64 евро), което излиза средно по 408,25 лв. на чифт. 

Поръчката е разделена на две обособени позиции, обхващащи обувки в различни цветове и материали. Обувките трябва да  бъдат доставени във военното формирование на ВВС в Негушево.

Едната част от заявката е за летателни обувки от кожа на едър рогат добитък и текстил в зелен цвят, общо 1 254 чифта .Ходилата са грайферни, изработени от гума в подобен цвят. Обувките обхващат глезена и стигат до основата на прасеца, като в горния край на велурения детайл е оформено затворено „ухо“ за лесно обуване. Стелките са предварително оформени и ергономични, а към всеки чифт се предоставя и резервен чифт стелки.

Цветът трябва да съответства на код N 17-0613 ТРХ според каталога “Pantone Textiles”. 

Продуктът трябва да бъде произведен до 12 месеца преди доставката. Гаранционният срок при съхранение е не по-малко от 5 години от датата на доставка, а при експлоатация – не по-малко от една година.

Втората обособена позиция обхваща доставката на 1 250 чифта летателни обувки в черен цвят, изработени от лицева хидрофобирана естествена кожа от едър рогат добитък с текстил. Цветът на всички лицеви части на обувките, заедно с ходилата, е черен, като обувката и външните й части не трябва да имат демаскиращи ефекти. Летателните обувки трябва да са от непромукаема кожа, а основното изискване е да не пропускат вода.

Както при другия модел обувки, продуктът трябва да бъде произведен до 12 месеца преди доставката, а към всеки чифт се предоставя резервен чифт стелки. Гаранционният срок е същият. 

Очаква се фирмите, които искат да участват в производството на продуктите, да изпратят мостра на обувка № 42 до комисия в МО.

Vesti.bg изпрати запитване до МО, но към момента на писане на статията не е получен отговор. 

Източник: Електронни обществени поръчки     

