Времето във вторник: Слънчево и топло, очакват ни между 27° и 32°

Атмосферното налягане ще се понижи и ще бъде по-ниско от средното за месеца

23 септември 2025, 06:30
Проблемът с топлопреносната мрежа в "Дружба 2": "Топлофикация София" на изслушване в СО
На фона на водна криза: НС обсъжда нов закон за ВиК
С тържествена заря-проверка приключиха честванията за Деня на Независимостта
Киселова: Нека да покажем, че помним завета на хан Кубрат
Пожарът край село Ракита: Няма опасност огънят да приближи село Горно Романци
В последния почивен ден: Очаква се засилен трафик по основните пътища и магистрали в страната
Политиците с послания по повод 117 години от Независимостта на България
Жителите на "Дружба 2" с втори протест срещу ремонта на топлопреносната мрежа

П редимно слънчево време ни очаква във вторник. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 27° и 32°, в София - около 29°, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Атмосферното налягане ще се понижи и ще бъде по-ниско от средното за месеца.

По Черноморието

ще бъде предимно слънчево, преди обяд - с ниска облачност. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 24°-27°. Температурата на морската вода е 23°-24°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

В планините

ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23°, на 2000 метра - около 16°.

В сряда

ще се задържи предимно слънчево, преди обяд на места в Източна България - с ниска облачност, а след обяд от запад ще започне увеличение на облачността. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Ще бъде все още топло с максимални температури между 27° и 32°, а минималните ще бъдат между 11° и 16°.

В четвъртък

с усилване на вятъра от североизток ще започне да нахлува студен въздух и дневните температури ще се понижат с 5-7 градуса. Ще има по-значителни увеличения на облачността и на места, главно в източните и планинските райони ще има и валежи, предимно слаби.

Подробна прогноза за времето можете да намерите в Sinoptik.bg

Източник: НИМХ    
