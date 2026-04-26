България

Внимание: Жълт код за силен вятър и до 28° ни чакат в неделя

26 април 2026, 07:18
Източник: iStock/GettyImages

П редупреждение от първа степен жълт код е обявен за 10 области в Северна България за утре, 26 април. Предупреждението е за силен вятър, а засегнатите области са: Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Разград, Силистра, Шумен и Добрич.

От НИМХ съветват при жълт код за вятър: Бъдете внимателни за летящи във въздуха предмети. По тази причина са възможни локални нарушения на обичайните дейности на открито.

Прогноза за неделя, 26 април

През нощта ще бъде ясно. Ще духа слаб вятър от запад-югозапад. Минималните температури ще бъдат между 4° и 9°, на места в Северна България и по Черноморието до 11°-12°, в София – около 4°. Атмосферното налягане ще бъде близко до средното за месеца. Вечерта ще започне да се понижава.

В неделя ще бъде слънчево. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, вечерта в Североизточна България от север-североизток, в Северна България ще се усили и ще бъде умерен и силен. Максималните температури ще бъдат между 23° и 28°, в София – около 23°.

През нощта срещу понеделник през страната ще премине размит студен атмосферен фронт. Ще има временни увеличения на облачността. Вятърът ще се ориентира от север-североизток, в Източна България умерен и силен и с него в страната ще нахлува студен въздух.

В планините ще бъде слънчево, в следобедните часове с незначителна купеста облачност. Ще духа умерен и силен северозападен вятър, но с тенденция на усилване. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 16°, на 2000 метра – около 8°.

По Черноморито ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, вечерта по северното крайбрежие умерен и силен от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 20° и 15°. Температурата на морската вода е 11°-12° по северното крайбрежие и 13°-14° по южното. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. През нощта срещу понеделник ще духа силен вятър от север-североизток.

В понеделник ще преобладава слънчево време, след обяд с временни увеличения на облачността, но валежи не се очакват. Вятърът ще отслабне до умерен и ще се ориентира от североизток. Дневните температури ще се понижат и преобладаващите максимални ще бъдат между 14° и 19°, а минималните – между 2° и 7°.

Във вторник ще преобладава слънчево време с по-значителни увеличения на облачността над планинските райони в Западна България, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Вятърът ще се ориентира от югоизток и дневните температури слабо ще се повишат.

Източник: НИМХ    
Последвайте ни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

