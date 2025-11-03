България

Ремонт блокира "Дунав мост" при Русе

3 ноември 2025, 15:54
Ремонт блокира "Дунав мост" при Русе
Източник: Агенция „Пътна инфраструктура“

унав мост" ще бъде затворен за движение утре (4 ноември) заради основния ремонт на съоръжението. Това съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). 

Преминаването на леките автомобили ще бъде ограничено от 9:00 до 21:00 часа, а на тежкотоварните автомобили за 24 часа - от 9:00 часа утре до 9:00 часа на 5 ноември (сряда). 

От АПИ обяснявяват, че етапът на извършваните в момента строителни дейности в 320-метровия участък в посока Румъния изисква от полагането на бетонните смеси за свързване на фугата между последните два ремонтирани участъка да няма никакво преминаване на превозни средства през първите 12 часа. Така ще се осигури здрава връзка между панелите и якост на бетона. Спазването на това технологично изискване в строителния процес налага пълно спиране на трафика.

От пътната агенция информират още, че от началото на основния ремонт на съоръжението на 10 юли миналата година, който се извършва на етапи, трафикът е бил спрян за 24 часа еднократно само през март тази година за изпълнението на аналогични дейности в друг участък от моста. През останалото време всички строително-монтажни работи се извършват ежедневно без спиране на превозните средства, като дейностите се организират и изпълняват така, че превозните средства да преминават двупосочно в платното, в което не се работи. 

От АПИ се извиняват на шофьорите за причиненото неудобство. При спирането на трафика шофьорите на тежкотоварни превозни средства ще могат да ползват паркинги и площадки за отдих в областите Русе, Велико Търново, Ямбол и Хасково.

Източник: БТА, Мартин Пенев    
Дунав мост Основен ремонт Спиране на движението Агенция Пътна инфраструктура Тежкотоварни автомобили Леки автомобили Строителни дейности
Ремонт блокира

Откриха мъртъв търсения за убийството на жена в София
