Ремонт блокира "Дунав мост" при Русе

"Дунав мост" ще бъде затворен за движение утре (4 ноември) заради основния ремонт на съоръжението. Това съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Преминаването на леките автомобили ще бъде ограничено от 9:00 до 21:00 часа, а на тежкотоварните автомобили за 24 часа - от 9:00 часа утре до 9:00 часа на 5 ноември (сряда).

Поетапно спират движението по Дунав мост

От АПИ обяснявяват, че етапът на извършваните в момента строителни дейности в 320-метровия участък в посока Румъния изисква от полагането на бетонните смеси за свързване на фугата между последните два ремонтирани участъка да няма никакво преминаване на превозни средства през първите 12 часа. Така ще се осигури здрава връзка между панелите и якост на бетона. Спазването на това технологично изискване в строителния процес налага пълно спиране на трафика.

Започна поетапно спиране на движението по "Дунав мост" заради ремонт

От пътната агенция информират още, че от началото на основния ремонт на съоръжението на 10 юли миналата година, който се извършва на етапи, трафикът е бил спрян за 24 часа еднократно само през март тази година за изпълнението на аналогични дейности в друг участък от моста. През останалото време всички строително-монтажни работи се извършват ежедневно без спиране на превозните средства, като дейностите се организират и изпълняват така, че превозните средства да преминават двупосочно в платното, в което не се работи.

От АПИ се извиняват на шофьорите за причиненото неудобство. При спирането на трафика шофьорите на тежкотоварни превозни средства ще могат да ползват паркинги и площадки за отдих в областите Русе, Велико Търново, Ямбол и Хасково.