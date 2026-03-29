България

Виждали ли сте този мъж? Полицията в Шумен го издирва

Той е в неизвестност от следобедните часове в събота (28 март)

29 март 2026, 08:45
Източник: БТА/ОДМВР-Шумен

О бластната дирекция на МВР в Шумен издирва по молба на близките му Никола Иванов Бабаджанов, на 82 години, съобщи говорителят на полицията в Шумен Ася Йорданова.

Мъжът е в неизвестност от следобедните часове в събота (28 март). Страда от деменция. Малко след 19:00 ч. е забелязан в района на пл. "Кристал" в Шумен. Друг път също е напускал дома си, губи се е и установяван в района на Кооперативния пазар в града, добави Йорданова. Мъжът не носи пари в себе си, няма лична карта. Висок е около 170 см, със слабо телосложение, къса прошарена коса, с теменна плешивост. Облечен е с черен елек и тъмен анцуг, носи черна шапка с козирка, обут е със сини градински чехли. В себе си е имал шофьорска книжка.

От полицията молят всички, които имат информация за местонахождението му, да подадат сигнал на телефон 112 и на телефон 054 800 588, допълни говорителят на ОД на МВР.

Източник: Кореспондент на БТА - Антоний Димов    
Последвайте ни
biss.bg
carmarket.bg
Ексклузивно

Преди 1 ден
Ексклузивно

Преди 1 ден
Ексклузивно

Преди 1 ден
Ексклузивно

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Любопитно Преди 52 минути

Свят Преди 1 час

Любопитно Преди 1 час

Свят Преди 1 час

Любопитно Преди 1 час

Свят Преди 1 час

Свят Преди 2 часа

Свят Преди 9 часа

Свят Преди 9 часа

Любопитно Преди 10 часа

Свят Преди 10 часа

Свят Преди 11 часа

Свят Преди 11 часа

Свят Преди 12 часа

Свят Преди 12 часа

Свят Преди 13 часа

Всичко от днес

От мрежата

