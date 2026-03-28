Любопитно

Кадър за милиони: Иберийски рис „разсмя“ света и спечели престижна награда (СНИМКА)

Снимката показва иберийски рис с протегната лапа в момента, в който подхвърля гризач във въздуха, преди да го изяде и спечели престижната награда „Фотограф на дивата природа на годината"

28 март 2026, 21:46
Източник: iStock/Getty Images

К адърът „Летящият гризач“, уловил иберийски рис в момент на игра с неговата плячка, спечели престижната награда „Фотограф на дивата природа на годината“ (Wildlife Photographer of the Year) в категорията „Избор на публиката“.

Зашеметяващата фотография успя да пребори конкуренцията на 60 636 участници, за да грабне отличието тази година. Снимката показва иберийски рис с протегната лапа в момента, в който подхвърля гризач във въздуха, преди да го изяде. Неин автор е австрийският фотограф Йозеф Стефан.

Стефан заснема пленителния кадър – обявен за победител след гласуване на 85 000 души от целия свят – след като прекарва три дни в камуфлажно скривалище в Торе де Хуан Абад, Централна Испания. По време на наблюдението иберийският рис – вид средно голяма дива котка с характерни черни кичури на ушите и петниста червено-кафява козина – се е появявал само за кратко от време на време, разказва Стефан пред CNN.

На втория ден обаче животното „изненадващо се появи с прясно уловен плъх в устата, легна близо до мен и остана там известно време, като беше много внимателно“, споделя той. „Той многократно хвърляше плъха във въздуха, умело го хващаше и се занимаваше с него около 15 до 20 минути. Накрая загуби интерес, сграбчи плячката и изчезна зад един храст, където я изяде.“

Около 20 минути по-късно хищникът се върнал.

„Спокойно, почти гордо, той мина покрай скривалището ми и накрая изчезна в съседните храсти“, добавя Стефан.

Това, което прави изображението още по-специално, е фактът, че иберийският рис – който се среща единствено на Иберийския полуостров в Югозападна Европа – беше смятан за един от най-застрашените бозайници в света в началото на 2000-те години.

Благодарение на мащабни усилия за опазване на вида, включително програми за развъждане, популацията му се е увеличила с 1500% за последните 20 години. „Иберийският рис е жив символ на надеждата. Той показва какво може да се постигне, когато поемем отговорност, действаме съзнателно и насочим вниманието си там, където е най-необходимо“, заяви Стефан пред Природонаучния музей в Лондон, който организира ежегодния конкурс.

„Спечелването на тази награда и възможността да разпространя това послание е върхът в моята 30-годишна кариера като фотограф на природата.“

Източник: nypost.com    
Последвайте ни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Свят Преди 1 час

Свят Преди 2 часа

Свят Преди 3 часа

Свят Преди 4 часа

Любопитно Преди 4 часа

България Преди 5 часа

Свят Преди 5 часа

Свят Преди 6 часа

Свят Преди 6 часа

Свят Преди 6 часа

България Преди 6 часа

България Преди 7 часа

Свят Преди 7 часа

Свят Преди 7 часа

Свят Преди 7 часа

България Преди 8 часа

