Кола се вряза в пешеходци в английския град Дарби, има тежко ранени

К ола се вряза в група пешеходци в центъра на британския град Дарби, Централна Англия, късно снощи, съобщи ДПА, като се позова на информация от полицията.

Инцидентът е станал около 21:30 ч. местно време (23:30 ч. българско време) в оживена част на града. По първоначални данни са ранени няколко души, като част от тях са в тежко състояние и са откарани в болница.

Шофьорът, мъж на около 30 години, е задържан на място. Към този момент британските власти не уточняват дали става дума за умишлено действие или за пътнотранспортно произшествие. Районът е отцепен, а на място се извършват огледи и разследване.

Очаква се полицията да даде повече информация за обстоятелствата около случилото се, включително дали има връзка с други инциденти или потенциален мотив.

Подобни инциденти с автомобили, врязващи се в пешеходци, през последните години предизвикват сериозна тревога във Великобритания, тъй като в някои случаи ставаше дума за умишлени нападения.

Един от най-тежките случаи беше атаката на Уестминстърския мост в Лондон през март 2017 г., когато нападател прегази пешеходци, преди да атакува полицай с нож. При инцидента загинаха петима души, а десетки бяха ранени.

Същата година автомобил се вряза в хора и край джамията във Финсбъри Парк в Лондон, при което загина един човек, а няколко бяха ранени. Властите тогава определиха случая като терористично нападение.

През последните години има и други инциденти с автомобили в британски градове, които обаче се оказаха пътнотранспортни произшествия без умишлен характер, което затруднява първоначалната оценка на подобни случаи.

Заради тези събития британските служби подхождат с повишено внимание при всяка подобна ситуация и избягват ранни заключения, докато не бъдат събрани достатъчно доказателства.