България

Ветото на Радев падна: Парламентът ще назначава шеф на разузнаването

Промените в Закона за Държавна агенция „Разузнаване“ подкрепиха 126 депутати, 86 бяха против, нямаше въздържали се

30 октомври 2025, 10:52
Ветото на Радев падна: Парламентът ще назначава шеф на разузнаването
Източник: БТА

П арламентът отхвърли ветото на президента върху промените в Закона за Държавна агенция „Разузнаване“ и прие повторно на второ четене текстовете. Промените в Закона за Държавна агенция „Разузнаване“ подкрепиха 126 депутати, 86 бяха против, нямаше въздържали се

„За“ бяха ГЕРБ-СДС, „ДПС-Ново начало“, „БСП-Обединена левица“, „Има такъв народ“ и двама нечленуващи в парламентарна група депутати. Против бяха от „Продължаваме промяната-Демократична България“, „Възраждане“, двама от „БСП-Обединена левица“, „Алианс за права и свободи“, „Морал, единство, чест“ и „Величие“.

Президентът Румен Радев наложи вето на разпоредби от приетия на 10 октомври Закон за изменение на Закона за Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР), с които правомощието по назначаване и по освобождаване на председателя на агенцията се възлага на Народното събрание.

Председателят ще има вече и трима заместници, вместо досегашните двама.

Още когато управляващата коалиция внесе този законопроект от днес за вчера, ясно изразихме позицията си защо не трябва да бъде подкрепен, коментира Цвета Рангелова от „Възраждане“ и отбеляза, че президентът е на същото мнение. „Безкрайно ясно е, че каквото управляващото мнозинство реши, ще бъде постигнато, но трябва да се кажат някои принципни неща“, обясни Рангелова. 

По думите ѝ този законопроект е свързан с отнемане на законово дадена възможност на президента да назначава председателя на тази служба, която се занимава с националната сигурност и в този смисъл е част от изпълнителната власт.

Ако НС го избира, безспорно ще превърне този орган в политически, затова и правомощието е делегирано на президента, смятат от „Възраждане“.

„С този законопроект тези принципи са погазват, погазва се балансът между властите“, изтъкна Рангелова. От партията не разбират и защо се увеличава броят на заместник-председателите на трима. Изводът е за тотално овладяване и политизиране на орган, какъвто е ДАР, излъчвайки по един заместник от трите политически сили, които управляват в момента, посочи депутатът.

Николай Радулов, „Морал, единство, чест“ обяви, че неговата парламентарна група няма да подкрепи промените, но отбеляза, че на практика се ликвидира възможността да бъдат назначавани определени лица на определени позиции от служебни правителства.

„В тези случаи обаче разузнаването ще принадлежи на тази коалиция, която в момента гласува в НС“,

изтъкна той. Според него председателят да има трима заместници е малко пресилен ход, тъй като службата има 25% недокомплект. Забавно е да има заместник, който да отговоря за киберразузнаването, без да има технологически възможности за това, добави депутатът. Според него службата ще бъде трудно контролируема, ще се превърне в „бухалка“, която да изпълнява определени политически въжделения.

Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР) е ключова структура в системата за национална сигурност на България, чиято дейност е регламентирана със закон. През 2014 г. Националната разузнавателна служба беше преименувана на ДАР и институционално позиционирана в системата на изпълнителната власт, непосредствено подчинена на Министерския съвет. По онова време, както и доскоро, председателят на агенцията се назначаваше с указ на президента на Република България по предложение на Министерския съвет за срок от пет години. Този механизъм целеше да осигури определен баланс и да гарантира политическата неутралност на разузнавателната служба.

През октомври 2023 г. обаче парламентарно мнозинство внесе и прие на първо и второ четене промени в Закона за ДАР. Съгласно новите текстове, правомощието по назначаване и освобождаване на председателя на ДАР вече се възлага на Народното събрание, което ще го избира по предложение на Министерския съвет. Законопроектът предвиждаше и увеличаване броя на заместник-председателите от двама на трима. Тази законодателна инициатива предизвика сериозни дебати и реакции.

Президентът Румен Радев упражни конституционното си право и наложи вето върху приетите разпоредби. В мотивите си държавният глава изтъкна, че промените нарушават принципа на разделение на властите и водят до политизиране на ДАР, подкопавайки нейната политическа неутралност, обективност и безпристрастност. Подобни аргументи бяха изразени и във връзка с идентични промени в законите за Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и Държавна агенция „Технически операции“ (ДАТО), което очертава тенденция за преразглеждане на баланса на правомощията в целия сектор за сигурност.

По темата

Източник: БТА/Нелли Желева    
вето на президента Държавна агенция Разузнаване Народно събрание законови промени председател на ДАР политизация баланс на властите Румен Радев парламентарно гласуване заместник-председатели
Последвайте ни
Почина Иван Тенев

Почина Иван Тенев

Неузнаваема! Кралица Максима на Нидерландия в боен камуфлаж на фронта (СНИМКИ)

Неузнаваема! Кралица Максима на Нидерландия в боен камуфлаж на фронта (СНИМКИ)

Лукойл прие оферта за изкупуване на чуждестранните ѝ активи

Лукойл прие оферта за изкупуване на чуждестранните ѝ активи

Дъщерята на Катрин Зита-Джоунс позира в 20-годишна рокля на майка си

Дъщерята на Катрин Зита-Джоунс позира в 20-годишна рокля на майка си

Как да ползваме електронното здравно досие през еЗдраве приложението

Как да ползваме електронното здравно досие през еЗдраве приложението

pariteni.bg
Много кожа и страхотен външен вид: възродиха една легенда

Много кожа и страхотен външен вид: възродиха една легенда

carmarket.bg
30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка
Ексклузивно

30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка

Преди 5 часа
Пролет през есента - четвъртък носи слънце и до 22 градуса
Ексклузивно

Пролет през есента - четвъртък носи слънце и до 22 градуса

Преди 5 часа
<p>Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея</p>
Ексклузивно

Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея

Преди 4 часа
Уникална операция в ИСУЛ спаси ръката на 17-годишно момче
Ексклузивно

Уникална операция в ИСУЛ спаси ръката на 17-годишно момче

Преди 4 часа

Виц на деня

- Случва ли се понякога да сте на различни мнения с жена ти? - Да и то много често! - И тя как реагира? -…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

5 скрити правила на „Мис Вселена“, които всяка участничка трябва да спазва

5 скрити правила на „Мис Вселена“, които всяка участничка трябва да спазва

Любопитно Преди 11 минути

Конкурсът „Мис Вселена“ е насрочен за 21 ноември

Грубият език прави ИИ по-точен, но учени предупреждават за негативите

Грубият език прави ИИ по-точен, но учени предупреждават за негативите

Любопитно Преди 16 минути

„Нашите експерименти са предварителни и показват, че тонът значително може да повлияе на представянето“, написаха изследователите в своята статия

Германия увеличава минималното заплащане

Германия увеличава минималното заплащане

Свят Преди 54 минути

Минималната почасова ставка в Германия става 14,60 евро, но постепенно в два етапа

Доживотен затвор за двойния убиец с „Макаров“ в Бургас

Доживотен затвор за двойния убиец с „Макаров“ в Бургас

България Преди 57 минути

Бургаският апелативен съд потвърди присъдата на С. Р. за убийствата, извършени през 2020 и 2021 г. с незаконен пистолет „Макаров“

Иван Тенев

„Преди да умреш - живей“: Иван Тенев - агентът на усмивката и иронията

България Преди 1 час

Бохем по душа, артист по природа и Агент по призвание - Иван Тенев превърна живота си в история, която си струва да се разказва

<p>Пеевски за изборите в Пазарджик: Всичко е било пърформанс</p>

Пеевски за изборите в Пазарджик: Всичко е било пърформанс, организиран от "пуделите и пачките"

България Преди 1 час

"Измамници. За пореден път ескалираха напрежение, опитаха се да объркат хората", каза лидерът на "ДПС-Ново начало"

Дъщерята на изоставената от круизен кораб жена: Това е провал

Дъщерята на изоставената от круизен кораб жена: Това е провал

Свят Преди 1 час

„Корабът е отплавал, очевидно без да направи преброяване на пътниците"

Руски депутат: Ядрени тестове на САЩ ще отворят нова ера на конфронтация

Руски депутат: Ядрени тестове на САЩ ще отворят нова ера на конфронтация

Свят Преди 1 час

По-рано днес президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че би било уместно страната му да тества ядрени оръжия, за да не изостава от другите ядрени сили

Моторист е в кома след катастрофа на голям столичен булевард

Моторист е в кома след катастрофа на голям столичен булевард

България Преди 1 час

Сигналът за инцидента е подаден в 8:59 часа в четвъртък сутрин

Полша затвори две летища заради операции на военната авиация

Полша затвори две летища заради операции на военната авиация

Свят Преди 1 час

Причината за операциите е атака на Руската федерация срещу съоръжения в съседна Украйна

Холивудски продуцент осъден на 146 години за смъртта на модел и нейна приятелка

Холивудски продуцент осъден на 146 години за смъртта на модел и нейна приятелка

Свят Преди 1 час

42-годишният Дейвид Пиърс беше осъден на 146 години затвор в държавен затвор за смъртта на Кристи Джайлс и Хилда Кабралес-Арзола в резултат на предозиране с фентанил

ИТ секторът вдига наемите в София

ИТ секторът вдига наемите в София

България Преди 2 часа

От началото на годината поне шест офис сгради са сменили собствениците си

<p>Борисов се подписа за оставката на шефа на КПК</p>

Борисов се подписа за оставката на шефа на КПК Антон Славчев

България Преди 2 часа

Ивайло Мирчев му даде папката в парламента

<p>Избраха Костадин Ангелов за заместник-председател на НС</p>

Избраха Костадин Ангелов за заместник-председател на Народното събрание

България Преди 2 часа

"За" гласуваха 132 народни представители, 53 бяха "против" и 11 се въздържаха

Снимката е илюстративна

Край на грешните доставки - всяка сграда с уникален пощенски код от догодина

България Преди 2 часа

Достъпът до системата ще бъде осигурен чрез специален уебсайт, където пощенският код ще може да се открие по точен адрес, кадастрален номер или дори чрез географски координати

17-годишен крикет играч загина след удар с топка

17-годишен крикет играч загина след удар с топка

Свят Преди 2 часа

Младежът е ударен във врата от топка, изстреляна от ръчен стартер

Всичко от днес

От мрежата

9 породи кучета, идеални за домошари

dogsandcats.bg

Женските котки също могат да маркират

dogsandcats.bg
1

Двугърби камили са новите обитатели на Зоопарк Бургас

sinoptik.bg
1

Над 1200 кг тежи тиквата-рекордьор на Гинес

sinoptik.bg

„Изневерих в нощта преди сватбата“: Деми Мур с признание, което разтърси Холивуд

Edna.bg

Луната в Скорпион трансформира връзките ти! Готова ли си за дълбочина?

Edna.bg

Торонто със загуба в мача, в който Джон Таварес вкара своя гол номер 500

Gong.bg

Микел Артета похвали 15-годишен талант

Gong.bg

„Здравей, България" празнува 25 години в ефира на NOVA

Nova.bg

Почина журналистът Иван Тенев

Nova.bg